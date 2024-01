Niebywały skok Dawida Kubackiego w Bischofshofen. Do dziś nikt nie poleciał dalej

Konkurs Pucharu Świata w Bischofshofen rokrocznie zamyka Turniej Czterech Skoczni, dla wielu kibiców skoków narciarskich ulubiony etap całego sezonu. Tamtejszy obiekt jest jednym z tych, na których niepobity do dziś rekord ustanowili polscy skoczkowie.

Dawid Kubacki ma znakomite wspomnienia z Bischofshofen

Najdłużej utrzymujący się rekord na tej skoczni w XXI wieku należał do Daikiego Ito . Japończyk w 2005 roku skoczył tam 143 metry , czego w oficjalnych zawodach nie pobił nikt przez 12 długich lat. W 2017 roku Andreasowi Wellingerowi udało się osiągnąć aż 144,5 metra.

Dwa lata po znakomitym skoku Niemca znalazł się jednak ktoś, kto poleciał jeszcze dalej. Dawid Kubacki skoczył wówczas na odległość 145 metrów . Od tamtego dnia mija właśnie 5 lat. Mimo tak znakomitego wyniku Polak nie wygrał tamtych kwalifikacji, ponieważ zdobył mniej punktów za styl i skakał z wysokiej, trzynastej belki startowej. Dla porównania Marcus Eisenbichler , który miał najlepszy wynik, skoczył 143 metry z belki jedenastej. To jednak nie zmienia faktu, że oficjalny rekord na obiekcie w Austrii należy do Polaka.

Dawid Kubacki już wtedy skakał na bardzo wysokim poziomie, ale Turnieju Czterech Skoczni wygrać się nie udało. Na szczęście, długo na "Złotego Orła" czekać nie musiał, ponieważ już rok później trafił on w jego ręce. Polak wygrał wówczas tylko jeden konkurs, właśnie ten w Bischofshofen, ale we wszystkich pozostałych był na podium. To dało mu zwycięstwo nad Ryoyu Kobayashim, który całkowicie posypał się w Innsbrucku oraz Mariusem Lindvikiem i Karlem Geigerem, którzy ostatecznie zajęli dwa pozostałe miejsca na podium.