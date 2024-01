Niebywała walka na skoczni, Polacy zdecydowali. Jednoznaczny werdykt

„ Miedzy mną a Ryoyu jest niewielka różnica. Mimo że tym razem nie znalazłem się na podium, to jestem zadowolony z tego konkursu, choć to były trudne zawody. Wszystko ze względu na wiatr. Miałem zupełnie inne odczucia, jeśli chodzi o niego w porównaniu do przyznawanych punktów. Najważniejsze są bowiem skoki i droga, jaką podążam.” – powiedział Niemiec po zawodach na Bergisel.

Kto wygra Turniej Czterech Skoczni? Polscy skoczkowie wskazali swoje typy

Maciej Kot: Jednak chyba Ryoyu Kobayashi. Wygra doświadczenie. Niemcy czekają ponad 20 lat i presja na Andreasa jest ogromna. Nie twierdzę, że nie wytrzyma jej, jednak stracił trochę oparcie w kolegach, co jest bardzo ważne. Ryoyu jest przyzwyczajony do tego, że jest sam na końcu, a Niemcy obniżyli swoje skoki, więc może to wpłynąć negatywnie na niego. Mam nadzieję, że będzie to wspaniały finał.