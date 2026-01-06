Partner merytoryczny: Eleven Sports

Nie tylko Kamil Stoch. Polska legenda kończy karierę. Pożegnanie w Bischofshofen

Kacper Dąderewicz

Kamil Stoch ma za sobą swój ostatni występ w Turnieju Czterech Skoczni. Polski mistrz olimpijski w skokach narciarskich już niebawem przejdzie na sportową emeryturę. W Bischofshofen doszło jednak do jeszcze jednego głośnego polskiego pożegnania. Karierę zakończyła bowiem legenda tej dyscypliny. To już definitywny kres pewnej ery.

6 stycznia w Bischofshofen wszyscy skupili się na pożegnaniu Kamila Stocha, dla którego był to ostatni Turniej Czterech Skoczni w karierze.

Polski mistrz olimpijski pożegnal się z tą imprezą w bardzo ładnym stylu. Na przestrzeni całego Turnieju Czterech Skoczni prezentował się dobrze i obok Kacpra Tomasiaka był najlepszym polskim zawodnikiem.

Dla Kamila Stocha to jednak nie koniec kariery. Polski mistrz nadal będzie brał udział w zawodach, a buty na kołku ma zawiesić dopiero po zimowych igrzyskach olimpisjkich, które odbędą się w lutym.

Ostatni konkurs był dla Stocha wyjątkowy. W pierwszej serii zmierzył się on bowiem ze swoim wieloletnim kolegą z reprezentacji - Dawidem Kubackim. W pojedynku okazał się od niego lepszy i awansował do drugiej serii, w której zajął 18. miejsce. Kubacki nastomiast nie załapał się do finału jako lucky loser.

Tadeusz Szostak-Berda przechodzi na emeryturę. Koniec międzynarodowej kariery polskiego sędziego

Nie było to jedyne polskie pożegnanie tego wieczoru. Już wcześniej zapowiadany był bowiem koniec kariery wieloletniego sędziego Tadeusza Szostaka-Berdy.

Polska legenda kończy karierę po 25 latach. Sędziował więc wszystkim najlepszym zawodnikom w XXI wieku, w tym Adamowi Małyszowi, Janne Ahonenowi, Kazuyoshiemu Funakiemu, Gregorowi Schlierenzauerowi, Svenowi Hannawaldowi... można wymieniać bez końca. 

W rozmowie z Tomaszem Kalembą dla interii Tadeusz Szostak Berda zdradził, że na przestrzeni tych wszystkich lat do dziś ze szczególnym uznaniem wspomina styl wspomnianego wyżej Japończyka Funakiego. Powiedział także, który z Polaków pod tym kątem podoba mu się najbardziej.

Więcej wspomnień i wyznań Tadeusza Szostaka-Berdy można przeczytać we wspomnianej rozmowie, której całość znajduje się TUTAJ.

Tadeusz Szostak-Berda jest nie tylko legendarnym sędzią, ale również ekspertem ds. kombinezonów narciarskich, które szył od 20 lat. Liczymy na to, że po zakończeniu kariery sędziowskiej nadal będzie dzielił się z kibicami swoją wiedzą w tym zakresie.

