Paweł Wąsek w tym sezonie jest cieniem tego zawodnika, który tak doskonale skakał przed rokiem i w Turnieju Czterech Skoczni zajął ósme miejsce. Był liderem kadry, ale po zmianie kroju kombinezonów, musiał długo przyzwyczajać się do skakania w nich.

Tej zimy skacze zatem w kratkę, ale ostatni konkurs w Engelbergu wlał nadzieję na to, że wszystko może pójść w dobrą stronę. Był bowiem 13. w Szwajcarii.

Paweł Wąsek i zachwiana pewność siebie. Pojawił się niespodziewany problem

W Oberstdorfie czekaliśmy zatem na kolejne dobre próby Wąska, ale serie treningowe wzbudziły w nas niepokój. Zresztą w samym zawodniku też.

- Moje skoki były w kratkę, ale liczę na to, że do konkursu to poprawimy. Skoki treningowe zachwiały u mnie nieco pewność siebie, a z nią przyszedłem na skocznię. Zdałem sobie jednak sprawę z tego, że jednak potrzebuję czasem kilka skoków na innej skoczni, by się oskakać - powiedział Wąsek.

W kwalifikacjach było jednak nieco lepiej. Wąsek odda przyzwoity skok, ale to wystarczyło do zajęcia 32. lokaty. W poniedziałkowym konkursie (29 grudnia, godz. 16.30) zmierzy się w parze z Maciejem Kotem.

Zaczyna mnie brać delikatne przeziębienie, ale myślę, że szybko sobie z tym poradzimy i choroba się nie rozwinie. Mimo tego miałem dobre czucie na skoczni. Musiałem się tylko na nowo odnaleźć na tym obiekcie

Kwalifikacje wygrał Słoweniec Domen Prevc, a najlepszym z Polaków był Kamil Stoch, który zajął 14. miejsce.

Z Oberstdorfu - Tomasz Kalemba, Interia Sport

Paweł Wąsek EPA/ANNA SZILAGYI PAP

Skocznia Schattenberg w Oberstdorfie Tomasz Kalemba INTERIA.PL

Paweł Wąsek Marcin Golba/NurPhoto AFP