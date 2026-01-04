Nie ma wątpliwości ws. Tomasiaka. Porównał go do Roberta Kubicy

Debiutancki sezonKacpra Tomasiaka w Pucharze Świata układa się znakomicie. Zaledwie 18-letni skoczek narciarski nie tylko bez kompleksów rywalizuje z najlepszymi, ale wyrósł na lidera "Biało-Czerwonych" w prestiżowym Turnieju Czterech Skoczni. Regularność, spokój i dojrzałość, jaką prezentuje na skoczniach, sprawiają, że coraz częściej mówi się o nim jako o jednym z największych talentów ostatnich lat w polskich skokach.

Szczególne wrażenie Tomasiak zrobił podczas zawodów w Innsbrucku na skoczni Bergisel. Rywalizacja była niezwykle wyrównana - zwyciężył Ren Nikaido, wyprzedzając Domena Prevca o zaledwie 0,5 pkt, a trzeci Stephan Embacher stracił do triumfu tylko 0,7 pkt. W tak mocno obsadzonych zawodach młody Polak spisał się znakomicie, kończąc konkurs na ósmym miejscu. Wyprzedził przy tym tak uznane nazwiska jak Ryoyu Kobayashi czy Manuel Fettner. Jego skoki zachwyciły nie tylko rywali, ale również dziennikarzy, kibiców i ekspertów, którzy zgodnie podkreślali niezwykłą stabilność i techniczną poprawność nastolatka.

Wąs Adama Małysza zagrożony! Oto reakcja legendy! WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Piotr Majchrzak zachwycony Kacprem Tomasiakiem. "Kojarzy mi się z Robertem Kubicą"

Po konkursie głos zabrał także Piotr Majchrzak z Polskiego Związku Narciarskiego, który pokusił się o bardzo wymowne porównanie. "Kacper Tomasiak kojarzy mi się z Robertem Kubicą. Jeden skacze tak bardzo porządnie i tak bardzo stabilnie, jak drugi umiał wycinać niemal idealne okrążenia jedno po drugim" - stwierdził działacz PZN. To zestawienie szybko obiegło media i jeszcze bardziej podkreśliło wyjątkowość postawy młodego skoczka.

Robert Kubica to przecież jedna z ikon polskiego sportu. Jako jedyny Polak w historii wygrał wyścig Formuły 1, triumfując w Grand Prix Kanady w 2008 roku. Później, mimo dramatycznego wypadku i poważnych obrażeń, wrócił do ścigania na najwyższym poziomie. Został mistrzem świata WRC2 w rajdach, a następnie odnosił sukcesy w wyścigach długodystansowych, wygrywając m.in. w legendarnym 24-godzinnym wyścigu Le Mans. Porównanie Tomasiaka do Kubicy to więc nie tylko komplement, ale także zapowiedź wielkich nadziei, jakie wiąże się z młodym liderem polskich skoków.

Kacper Tomasiak PZN materiały prasowe

Kacper Tomasiak Philipp Guelland AFP

Robert Kubica Alessio Morgese/NurPhoto East News