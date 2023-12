O tym, jak bardzo Niemcy czekają na zwycięstwa swojego rodaka w Turnieju Czterech Skoczni, świadczą obrazki spod skoczni w Oberstdorfie . W tym roku został pobity rekord frekwencji na trybunach, a patrząc na wyniki kadry narodowej, wielu fanów może pojawić się również w Garmisch-Partenkirchen. Po pierwszym dniu zmagań w TCS liderem jest Andreas Wellinger, który w wielkim stylu wygrał piątkowe zawody i tym samym odniósł swoje pierwsze zwycięstwo tej zimy . "Tryumf przed tą publicznością to niesamowite uczucie, nie można tego opisać słowami. To sprawia, że jestem bardzo dumny po ostatnich kilku latach i z pewnością jest to jeden z najwspanialszych momentów, jakich doświadczyłem w karierze. To niewiarygodne, jestem mega szczęśliwy. Była tam szalona lekkość" - mówił szczęśliwy 28-latek po konkursie, cytowany przez portal "sportschau.de".