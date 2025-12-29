Natychmiastowy triumf Tomasiaka, a to nie koniec. Wielka radość Stocha

W poprzednich latach Turniej Czterech Skoczni często kończył się wygraną polskiego skoczka. Na dziewięć ostatnich edycji Złoty Orzeł trafiał w ręce jednego z Biało-Czerwonych aż czterokrotnie. Najczęściej triumfował oczywiście Kamil Stoch, który wygrał tę imprezę trzykrotnie.

W tym sezonie Stoch do Oberstdorfu przyjeżdżał z zupełnie innymi oczekiwaniami i trudno było wymieniać go nawet w gronie kandydatów do końcowej wygranej. Zdecydowanie wyżej stawiano akcje Kacpra Tomasiaka, który pojawiał się w rozważaniach ekspertów jako "czarny koń".

Stoch i Tomasiak w czołówce po pierwszej serii. Prevc zdemolował rywali

Niedzielne kwalifikacje udane były jednak dla Kamila, który zajął 14. miejsce. Inaczej sytuacja ukształtowała się w poniedziałkowej serii próbnej, która najlepsza była dla Tomasiaka, a najgorsza dla Stocha. Nasz mistrz uplasował się bowiem dopiero na ostatnim pięćdziesiątym miejscu.

Jasne wydawało się jednak, że nie powinno to mieć większego wpływu na pierwszy w tym sezonie konkurs rozgrywany w systemie KO. Zawody rozpoczęły się z wysokiej - 16. belki. Polscy kibice błyskawicznie dostali szansę na radość. Kacper Tomasiak skakał w pierwszej parze i popisał się naprawdę bardzo dobrą próbą.

18-latek w swoim pierwszym skoku w historii występów w Turnieju Czterech Skoczni osiągnął 128,5. metra i znacznie pokonał Niko Kytosaho, który wylądował ponad 10 metrów bliżej. Niestety swojej pary nie zdołał wygrać Piotr Żyła. Ledwie 123. metry nie pozwoliły naszemu skoczkowi na awans do drugiej serii nawet jako szczęśliwy przegrany.

Pewne było, że do drugiej serii awansuje także drugi z Polaków. W środku konkursu mieliśmy bowiem naszą wewnętrzną parę. Paweł Wąsek swoją próbę zakończył lądowaniem na odległości 122. metrów, ale Maciej Kot osiągnął metr mniej. Wszystkie składowe przełożyły się na wygraną młodszego ze skoczków.

Z polskich skoczków na rozbiegu pozostał już tylko Kamil Stoch. 38-latek wyrzucił z głowy skok z serii próbnej. Lądowanie na odległości 131. metrów w dobrym stylu zapewniło Stochowi pewny awans i szansę na miejsce w czołowej dwudziestce po pierwszej serii, a także sporą radość. Polak w klasyfikacji wskoczył tuż za Tomasiaka.

Pozostała już tylko walka o miejsce na czele po inauguracji. Mocny "cios" w tej batalii wyprowadził Felix Hoffmann, który w trudnych warunkach osiągnął 132,5. metra i zbliżył się do skaczącego wcześniej liderującego Jonasa Schustera. Wszystkich pogodził faworyt - Domen Prevc, który osiągnął aż 141,5. metra i prowadził z dużą przewagą.

Piękne pożegnanie Stocha z Oberstdorfem. Wielka radość

Do drugiej serii Biało-Czerwoni przystępowali z dobrej pozycji do ataku. Piętnastego Kacpra Tomasiaka od czołowej dziesiątki dzieliło ledwie pięć punktów, siedemnasty był Kamil Stoch, a 28. miejsce zajmował Paweł Wąsek. Rywalizacja rozpoczęła się z belki ustawionej na stopniu nr. 15.

Wąsek trafił na dobre warunki, ale nie zdołał ich wykorzystać. Ledwie 118,5. metra nie dawało nadziei na awans w klasyfikacji konkursu. Na poprawę pozycji nie mógł także liczyć Kamil Stoch, choć oddał bardzo dobry skok, który zakończył się lądowaniem na odległości 131,5. metra.

Kamil po swojej próbie cieszył się równie ekspresyjnie, co w pierwszej serii, ale z racji na nieco lepszy wiatr był drugi na liście. Po Stochu przyszedł czas na to, co przygotował Kacper Tomasiak. 18-latek również trafił na dobre warunki, a odległość zmierzono mu taką samą jak Stochowi. To przełożyło się na wówczas pierwszą notę.

Rywalizacja o wygraną, a zarazem prowadzenie w Turnieju Czterech Skoczni była pasjonująca i rozgrywała się w okolicach rozmiaru skoczni (137. metrów przyp. red.). Ostatecznie jednak niespodzianki się nie doczekaliśmy i przewagę nie tyle obronił, co znacząco powiększył Domen Prevc, który huknął 140. metrów.

Wyniki pierwszego konkursu 74. TCS:

1. Domen Prevc - 316.7

2. Daniel Tschofenig - 299.2

3. Felix Hoffmann - 297.3

...

14. Kacper Tomasiak - 279.7

17. Kamil Stoch - 271.2

28. Paweł Wąsek - 238.0

34. Maciej Kot - 123.1

37. Piotr Żyła - 118.8

