Najpierw plotki o odejściu Horngachera, a teraz to. Co za słowa Austriaka

Przed nami drugi etap Pucharu Świata w skokach narciarskich . W pierwszej części sezonu "Biało-Czerwoni" nie dostarczyli swoim kibicom zbyt wielu emocji. Podopieczni Thomasa Thurnbichlera bowiem w Ruce, Lillehammer, Klingenthal i Engelbergu spisali się mocno poniżej oczekiwań. Wydaje się, że w obecnej sytuacji nie ma co liczyć na nagłą zwyżkę formy naszych reprezentantów i walkę o końcowe trofeum w 72. edycji Turnieju Czterech Skoczni. W gronie faworytów za to po raz pierwszy od wielu lat aż roi się od Niemców.

Nasi wschodni sąsiedzi od kilku już sezonów współpracują ze Stefanem Horngacherem, a współpraca ta, trzeba przyznać, przynosi efekty. W poprzednim sezonie panowie co prawda nie spisywali się najlepiej na arenach międzynarodowych. Wówczas austriacki szkoleniowiec zapowiedział zmiany, które tchną nowe życie w kadrę. Jak obiecał, tak też zrobił - latem jego podopieczni aktywnie przygotowywali się do sezonu zimowego, a Horngacher wybrał małą grupkę zawodników, którzy podczas treningów oddawali najlepsze skoki. Tym samym na stałe do Pucharu Świata wdarł się m.in. Philipp Raimund, a miejsca zabrakło dla mistrza świata Markusa Eisenbichlera.