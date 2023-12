Najnowsze wieści w sprawie Turnieju Czterech Skoczni. A jednak, to już pewne

Po ośmiu indywidualnych konkursach Pucharu Świata liderem w klasyfikacji generalnej jest Stefan Kraft. Podium uzupełniają podopieczni Stefana Horngachera - Andreas Wellinger i Pius Paschke. Nie ulega wątpliwości, że to właśnie Austriacy i Niemcy są upatrywani jako główni faworyci do wygrania 72. Turnieju Czterech Skoczni. A warto dodać, że impreza odbywa się właśnie we wspomnianych dwóch krajach, więc dwie najsilniejsze nacje mogą liczyć na wsparcie kibiców.