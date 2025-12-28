W skrócie Polskie skoki narciarskie przeżywają odrodzenie dzięki młodemu Kacprowi Tomasiakowi, który odnosi sukcesy w Pucharze Świata.

Tomasiak uznawany jest za ogromny talent i porównywany do legend skoków, a jego wyniki dają nadzieję na przyszłość całej dyscypliny w Polsce.

Obecny sezon jest najlepszy od trzech lat dla polskich skoczków, a Tomasiak staje się symbolem nowego pokolenia.

Nie ma co ukrywać, że poza Kacprem Tomasiakiem, nasza kadra - jak na razie - zawodzi w tym sezonie, choć pojedyncze dobre próby oddawało już kilku naszych skoczków. Im jednak brakuje stabilizacji na dobrym poziomie, a co za tym idzie też pewności siebie.

Tomasiak, który jest zawodnikiem LKS Klimczok Bystra, ma zarówno stabilną formę, jak i pewność na skoczni. Na belce siada z jasnym planem, który potem realizuje.

18-latek nie uniknął też już wpadki, bo choć jest w dobrej dyspozycji, to jednak nie awansował do serii finałowej konkursu w Klingenthal. Odpowiedź, z jaką wrócił, była jednak piorunująca. W Engelbergu skakał wyśmienicie. W kwalifikacjach zajął tam trzecie miejsce, a w konkursie bił się o podium. Skończył na piątej pozycji. Identycznie, jak w Wiśle. Po zawodach podkreślał jednak, że chciałby więcej. To tylko pokazuje, że do skakania na wysokim poziomie jest przygotowany nie tylko fizycznie i technicznie, ale również mentalnie.

Tym samym tylko potwierdził, że jest w naprawdę dobrej dyspozycji. Pokazuje, że jest mocny psychicznie i daje sobie radę, kiedy jest walka o czołowe lokaty. On jest naszą przyszłością. Trzeba obserwować zatem, jak się rozwija

Pierwszy polski triumfator Turnieju Czterech Skoczni wie doskonale, co mówi. Sam jako nastolatek przebojem wdarł się do skokowego świata. Uczynił to wówczas w naprawdę wielkim stylu.

Małysz miał dopiero co skończone 17 lat, kiedy pojechał na swój pierwszy Turniej Czterech Skoczni. W Niemczech ani razu nie przebrnął kwalifikacji, ale w Innsbrucku w końcu zadebiutował w imprezie i w Pucharze Świata, zajmując na Bergisel 17. miejsce.

Najlepsze wyniki polskich skoczków od trzech lat. O tym marzyliśmy od dawna

Może to tak nie wygląda, ale obecny sezon Pucharu Świata jest dla polskich skoczków najlepszy od trzech lat. W 11 dotychczasowych konkursach indywidualnych Biało-Czerwoni zgromadzili 510 punktów, a zatem o osiem więcej niż na tym etapie rok temu i aż dwa razy więcej niż przed dwoma laty. To jest jednak też wynik trzy razy gorszy niż przed trzema laty. Cieszmy się jednak z małych rzeczy, bo nawet liczby pokazują, że postęp jest.

Oczywiście w dużej mierze to jest zasługa Tomasiaka, który z 510 punktów sam zdobył 202. O wiele lepsze wyniki niż przed rokiem osiągają też Piotr Żyła i Kamil Stoch.

To jest sytuacja, o jakiej marzyliśmy od lat. W końcu mamy nastolatka, który może pociągnąć polskie skoki, a myślę, że wcale nie musi się skończyć na jednym zawodniku.

Prawie trzy lata temu w Interia Sport powstał tekst "Idzie polska fala w skokach". Od lat nie było takiego zawodnika". Traktował on właśnie o Tomasiaku, którego wtedy znało niewiele osób na świecie. Było też w tym tekście o tym, że możemy być spokojni o przyszłość polskich skoków. Trzeba tylko zachowywać cierpliwość i - najważniejsze - nie zniszczyć tego potencjału.

"Wydaje się, że mamy do czynienia z naprawdę niesamowitym pokoleniem. Oby tylko nie zmarnowano potencjału tych zawodników, bo za kilka lat mogą rządzić na skoczniach całego świata. Teraz wszystko w rękach Polskiego Związku Narciarskiego. Powinien on sprawić, by Thomas Thurnbichler bardziej zainteresował się naszymi juniorami, bo to pokolenie może dać nam sukcesy przez kilkanaście kolejnych lat" - pisałem w marcu 2023 roku.

Choć Austriak miał też za zadanie budowanie podstaw w polskich skokach, to jednak skupił się tylko na pracy z kadrą A. To był niestety efekt presji, jaka jest wywierana przez kibiców i media w naszym kraju na skoki narciarskie. Dziura pokoleniowa, jaka powstała, była trudna do zasypania. Trzeba było poczekać aż do momentu, kiedy swoje umiejętności pokażą Tomasiak, czy Klemens Joniak, a za nimi zrobią to kolejni polscy skoczkowie. Bo naprawdę mamy w czym wybierać.

Kacper Tomasiak porównywany do największych w historii

Przecież Tomasiak miał 16 lat, kiedy zajmował czwarte miejsce w mistrzostwach świata juniorów. Ostatnim 16-latkiem, który był tak wysoko w MŚJ, był Austriak Gregor Schlierenzauer i miało to miejsce w 2006 roku. To tylko jedno z porównań do wielkich skoczków.

Jak wyliczył ski_exel na platformie X: "Po 29 dniach od debiutu, w zaledwie 11. konkursie, Kacper Tomasiak przekroczył barierę 200 punktów w Pucharze Świata. W XXI w. w ciągu miesiąca od debiutu barierę tę osiągnęli tylko: Domen Prevc, Andreas Wellinger, David Zauner i Thomas Morgenstern".

To kolejny dowód na to, z jakim talentem mamy do czynienia. A tu jeszcze jeden autorstwa Mateusza Lelenia z TVP Sport: "Polscy skoczkowie poniżej 19. roku życia z co najmniej dwoma występami na TOP 5 w PŚ:

Adam Małysz (1995/96)

Kacper Tomasiak (2025/26)".

A Tomasiak? Zapytany przez FIS o wymarzony prezent świąteczny, odpowiedział wprost: "podium podczas Turnieju Czterech Skoczni".

Czy to jest nierealne? Wcale nie.

Czy to jest nierealne? Wcale nie.

Kacper dał nam duże nadzieje przed Turniejem Czterech Skoczni. Może zrobić coś naprawdę fajnego w Niemczech i Austrii. Rozwija się naprawdę bardzo dobrze. Aż przyjemnie się na niego patrzy. Oczywiście Kacper potrzebuje jeszcze czasu, żeby wygrywać, czy stawać na podium, choć do tego ostatniego jest mu coraz bliżej. Potrzeba mu z pewnością większego doświadczenia, bo jeszcze mu trochę go brakuje. Jeśli jednak pójdzie tą drogą, to tylko będzie kwestia czasu, jak zacznie stawać na podium

Tomasiak najmłodszym polskim skoczkiem w TCS od ośmiu lat

Tomasiak będzie pierwszym polskim nastolatkiem w Turnieju Czterech Skoczni od Jana Habdasa z przełomu roku 2022/2023 i najmłodszym polskim skoczkiem w tej imprezie od ośmiu lat i startu w niej siostrzeńca Małysza - Tomasza Pilcha. On - jak wujek - wystąpił w TCS w wieku 17 lat i dwóch miesięcy. Małysz miał 17 lat i 26 dni. Najmłodszym polskim skoczkiem w ostatnich trzech dekadach, jaki wystąpił w TCS, pozostaje Maciej Kot. On debiutował w tej imprezie w 2007 roku w wieku 16 lat i sześciu miesięcy.

Z Oberstdorfu - Tomasz Kalemba, Interia Sport

