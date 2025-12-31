Piotr Żyła w tym Turnieju Czterech Skoczni nie radzi sobie kompletnie. W Oberstdorfie w treningach skakał fatalnie. W Garmisch-Partenkirchen było nieco lepiej, ale i tak nie wystarczyło do tego, by znaleźć się w konkursie.

To na pewno może niepokoić i Maciej Maciusiak, trener kadry polskich skoczków, zapowiedział rozmowę z Żyłą.

Maciej Maciusiak: mam pewien plan, ale muszę porozmawiać z Piotrkiem

- Chcę porozmawiać z Piotrkiem w hotelu, bo chcę poznać jego opinię i to, co on czuje. Mam pewien plan i były już nawet ze sztabem dyskusje na ten temat - mówił szkoleniowiec.

Nie chciał on na razie deklarować, czy dojdzie do zmiany w składzie, ale jest na stole taka opcja.

Na razie skaczemy takim samym składem. Mamy jeszcze czas na podjęcie decyzji, więc gdyby doszło do zmiany, to z pewnością zdążymy na Innsbruck. Wszystko jest do zrobienia

Sześć słów Piotra Żyły

Trzeba przyznać, że w tej sytuacji wymiana na innego zawodnika jest jak najbardziej wskazana. Żyła widać, że zgasł w Niemczech. Nie chce też rozmawiać z dziennikarzami.

Po tym, jak odpadł w Oberstdorfie, nie zamienił ani słowa. W Ga-Pa przeszedł obok nas, machnął wymownie ręką i wypalił: - Dziękuję. Wszystkiego dobrego w Nowym Roku.

Te sześć słów w ostatnim dniu w roku miało swoją wymowę.

Dawid Kubacki i Klemens Joniak w blokach startowych

Gdyby Maciusiak zdecydował się na zmianę w kadrze, byłoby to kolejne spektakularne odsunięcie w kadrze. Wcześniej w odstawkę poszli Aleksander Zniszczoł i Dawid Kubacki. Obaj tej zimy skakali słabo. Z kolei Żyła ma na koncie miejsce w "10" w Wiśle. W Niemczech jednak zawodzi na całej linii.

Wiele wskazuje na to, że jeśli dojdzie do zmiany, to w austriackiej części TCS zobaczymy albo Kubackiego, albo Klemensa Joniaka.

Z Garmisch-Partenkirchen - Tomasz Kalemba, Interia Sport

Maciej Maciusiak Foto Olimpik/Nur Photo AFP

Piotr Żyła Andrzej Iwanczuk / REPORTER East News

Kamil Stoch EPA/ANNA SZILAGYI PAP