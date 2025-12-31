Mocne uderzenie Mathiasa Hafele na koniec roku. Pięć milimetrów i nie ma dwóch gwiazd

To, co wydarzyło się po konkursie Turnieju Czterech Skoczni w Oberstdorfie, to było prawdziwe trzęsienie ziemi. Od skandalu w czasie mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym w Trondheim nie było tak spektakularnej dyskwalifikacji.

Słoweniec Timi Zajc już szykował się do wejścia na podium, kiedy zapadła decyzja o jego dyskwalifikacji.

"Wydarzenia": Nastolatkowie zbudowali skocznię narciarską Polsat News

Dwa konkursy Turnieju Czterech Skoczni i dwie gwiazdy zdyskwalifikowane

Okazało się, że w czasie rutynowej kontroli najlepszej szóstki, u mistrza olimpijskiego i mistrza świata kontrolerzy dopatrzyli się nieprzepisowego kombinezonu. Nogawka w nim była za krótka o zaledwie trzy milimetry.

- Ten pomiar jest standardową częścią procedury dopuszczania kombinezonu do startu, ale nie wiemy, co robią ze strojami przed nim. Jedną z możliwości jest to, że został naciągnięty przed tą procedurą i wtedy wszystko wyglądało ok, a już podczas konkursu znów był krótszy. Ale nie wiem, co tak naprawdę z nim zrobiono - tłumaczył Hafele.

W środę w kwalifikacjach do konkursu w Garmisch-Partenkirchen zdyskwalifikowany został z kolei inny gwiazdor skoków Norweg Halvor Egner Granerud.

U mistrza świata i triumfatora Turnieju Czterech Skoczni stwierdzono ten sam problem, co u Zajca. Miał on o dwa milimetry krótszą nogawkę. Decyzja była bezlitosna.

Podczas kontroli sprawdziliśmy długość nogawek i jedna z nich była na granicy. Druga nogawka była z kolei za krótka o dwa milimetry

Austriak dodał, że strój Graneruda, podobnie jak Zajca, był wcześniej mierzony kilka razy i za każdym razem pojawiał się ten sam błąd.

Z Garmisch-Partenkirchen - Tomasz Kalemba, Interia Sport

Timi Zajc EPA/ANNA SZILAGYI PAP

Mathias Hafele IMAGO/Ulrich Wagner Newspix.pl

Halvor Egner Granerud AFP