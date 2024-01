Choć w Bischofshofen pokazał już wiele skoków na wysokim poziomie, to jednak całość obrazu zepsuła ostatnia próba w turnieju.

Kamil Stoch: dobre skoki mógłbym policzyć na palcach jednej ręki

- Jestem bardzo zawiedziony swoją postawą w tym ostatnim skoku. Przyćmił mi on całą pracę, jaką wykonywałem do tej pory. I tego jest mi bardzo szkoda. To był mocno spóźniony skok - przyznał Stoch.