W skrócie Polscy skoczkowie słabo prezentowali się na treningach przed kwalifikacjami do Turnieju Czterech Skoczni w Oberstdorfie, co budziło duże obawy.

W kwalifikacjach Polacy pokazali się z dobrej strony, co było sporą niespodzianką, zwłaszcza po wcześniejszych nieudanych próbach.

Trener Maciej Maciusiak podkreślał problemy techniczne kilku zawodników, ale jednocześnie chwalił powtarzalność Maćka Kota i zapowiada otwartość na zmiany w składzie podczas turnieju.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

W poniedziałkowym konkursie Turnieju Czterech Skoczni w Oberstdorfie (29 grudnia, godz. 16.30) zobaczymy wszystkich polskich skoczków. Mamy też co najmniej jedno miejsce w serii finałowej, bo w parze KO zmierzą się ze sobą Maciej Kot i Paweł Wąsek.

- Mam jednak nadzieję, że tych miejsc w "30" będzie więcej - mówił Maciej Maciusiak, trener kadry polskich skoczków narciarskich, w rozmowie z Interia Sport.

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEO ANDREA BERNARDI / AFPTV / AFP AFP

Maciej Maciusiak: Byliśmy źli, to było deja vu

Tomasz Kalemba, Interia Sport: Przyznam, że patrząc na skoki treningowe naszych zawodników w Oberstdorfie, miny rzedły nam coraz bardziej. Tymczasem w kwalifikacjach nasza kadra zaliczyła solidny występ. Co się stało?

Maciej Maciusiak: - Sami byliśmy źli na to, że przyjeżdżamy na Turniej Czterech Skoczni i to po dobrym konkursie w Engelbergu, gdzie wyglądało, że wszystko ruszy w dobrą stronę, a w Oberstdorfie znowu mamy tę samą sytuację. To było takie deja vu z kilku konkursów w tym sezonie. Dobrze, że szczęśliwie się to skończyło i zawodnicy pozbierali się na kwalifikacje. Na pewno ich skoki od strony technicznej nie były dobre.

Łapaliśmy się za głowę, kiedy widzieliśmy popisy Piotrka Żyły.

- Skakał w treningach katastrofalnie. Miał duży problem z pozycją dojazdową.

Po dobrym konkursie w Engelbergu znowu nie mógł zaskoczyć Paweł Wąsek.

- Paweł znowu skakał bez szału. I to wszystkie trzy skoki, bo ten kwalifikacyjny też nie był dobry. Mamy wizję skoku i Paweł wie, co ma robić, ale to jeszcze trzeba przełożyć na zawody.

Na luzie za to skakał Kamil Stoch, który był najlepszym z naszych zawodników.

- Rzeczywiście skakał bardzo solidnie. Już pierwszy skok był na dobrym poziomie i to była taka baza dla niego. W drugim miał trochę problemów nad bulą, bo skrzyżował narty i rozbujało go w locie. Trzeci skok był solidny i normalny.

Z problemami borykał się z kolei Kacper Tomasiak.

- Ma podobne problemy jak w Klingenthal, ale myślę, że w konkursie wszystko będzie już dobrze. Próg oddaje, ale zabiera troszeczkę za dużo powietrza i nie ma prędkości w locie. Dla niego to były jednak pierwsze skoki w życiu na tej skoczni i łapie na niej czucie.

Pochwaliłbym Maćka Kota, bo ze skoku na skok wyglądał coraz lepiej.

- Lubię współpracować z Maćkiem. Mamy bowiem czystą i jasną wizję skoku, a do tego Maciek jest bardzo powtarzalny. Czasem jednak w jego skokach jest zbyt dużo kontroli. Ma robić jednak swoje i puścić skok. Kwalifikacje w jego wykonaniu były bardzo solidne. Oby tak dalej, bo jego skoki są bardzo powtarzalne. Jak go tylko nieco nakręci nad bulą, to oddaje takie właśnie skoki, jak ten w kwalifikacjach. To jest właśnie jego aktualny poziom, kiedy skacze normalnie.

Jaki jest plan na Turniej Czterech Skoczni? Pojedziecie go jednym składem, czy - jak to bywało w przeszłości - będzie jakaś zmiana przed austriacką częścią?

- Powołujemy zawodników na cały turniej, ale nie zamykamy sobie drogi na ewentualne zmiany.

W Oberstdorfie - rozmawiał Tomasz Kalemba, Interia Sport

Maciej Maciusiak Foto Olimpik/Nur Photo AFP

Kamil Stoch DANIEL KARMANN/ DPA AFP

Skocznia Schattenberg w Oberstdorfie Tomasz Kalemba INTERIA.PL