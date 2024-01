W Polsce Józefa Przybyłę nazywano "Beskidzkim Jastrzębiem", z kolei w Niemczech mówiono o nim "Polski Morderca Rekordów". Dla znajomych zaś był "Justkiem". Już w debiucie w Turnieju Czterech Skoczni oczarował świat. Do zwycięstwa zabrakło mu jednego skoku.

W pierwszym konkursie w Oberstdorfie Przybyła zajął szóste miejsce. Rywalizacja toczyła się w trudnych warunkach, bo mocno wiało. Przepadał wówczas Fin Veikko Kankkonen , który był w gronie faworytów do końcowego zwycięstwa.

W drugim konkursie w Garmisch-Partenkirchen Przybyła - jako pierwszy Polak w historii Turnieju Czterech Skoczni - stanął na podium . Zawodnik LKS Klimczok Bystra zajął trzecie miejsce. Uległ jedynie dwóm Finom Kankkonenowi i Niilo Halonenowi . W klasyfikacji generalnej imprezy awansował na drugie miejsce. Przegrywał tylko z Torbjoernem Yggesethem i to o zaledwie 0,5 pkt.

W Innsbrucku Przybyła ustanowił rekord olimpijskiej skoczni. W pierwszej serii uzyskał 95,5 m i prowadził. W drugiej spadł jednak na trzeciej miejsce za niesamowitym Kankkonenem i Aleksandrem Iwannikowem z ZSRR. W klasyfikacji generalnej wciąż zajmował drugie miejsce. Na prowadzeniu był już jednak Fin, do którego Polak tracił 1,2 pkt. przed ostatnimi zawodami w Bischofshofen .

Polak świetnie rozpoczął rywalizację w Bischofshofen. W pierwszej serii - jako pierwszy zawodnik w historii tego obiektu - uzyskał 100 metrów . Kankkonen skoczył 7,5 m bliżej. I to Przybyła wysforował się na lidera turnieju. To miała być formalność, bo przecież skakał, jak natchniony.

Trafiłem z formą. Ustanowiłem dwa rekordy skoczni - w Innsbrucku i w Bischofshofen. Przewodziłem w klasyfikacji generalnej, ale cały dorobek pogrzebałem w drugim skoku finałowego konkursu, kiedy upadłem na zeskoku. Nie wiem, co się stało. Padłem jak skoszony. Prawdopodobnie najechałem na kamień lub jakąś przeszkodę, gdyż śnieg na skocznię w Bischofshofen był przywożony ciężarówkami z gór. Sędziowie za upadek odjęli mi 30 punktów. Turniej zakończyłem na piątym miejscu

Karierę, w której walczył nawet o medale mistrzostw świata, zakończył w wieku zaledwie 28 lat. W 1972 roku miał poważny upadek na Wielkiej Krokwi. W trakcie lądowania wypięła się jedna z nart i uderzyła Przybyłę w skroń. Doznał wówczas wstrząśnienia mózgu, ale po trzech dniach spędzonych w szpitalu wrócił do treningów. Nie był to jednak koniec jego kłopotów. Po pewnym czasie zaczął mieć problemy z prawym okiem. Okazało się, że w wyniku upadku na Wielkiej Krokwi uszkodzeniu uległa siatkówka, która po prostu się odkleiła. Przybyła przeszedł pięć operacji. Spędził w szpitalach prawie rok. Leczenie nie przynosiło jednak rezultatów. To był koniec kariery.