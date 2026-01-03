10 i 11 stycznia w Zakopanem odbędą się dwa konkursy Pucharu Świata w skokach narciarskich. Co jednak istotne, pierwszy z nich to duety. W walce o Kryształową Kulę będzie więc do zdobycia nie 200, a 100 punktów. Ryoyu Kobayashi wybrał ten weekend jako moment na odpoczynek. To samo dotyczy Rena Nikaido i Naokiego Nakamura.

Kacper Merk napisał na X, że trójka reprezentantów Japonii po Turnieju Czterech Skoczni wróci do ojczyzny.

To ważne absencje, bo Kobayashi zajmuje obecnie 2. miejsce w klasyfikacji generalnej PŚ, Nikaido jest 5., a Nakamura 17. Zwolnią się więc dwa lub trzy teoretycznie miejsca w czołówce na niedzielny konkurs indywidualny. Z pewnością to może pomóc Kacprowi Tomasiakowi, który dwukrotnie w tej kampanii zajmował 5. miejsce.

Ważne wieści z japońskiej kadry. Najważniejsi skoczkowie pominą Zakopane

W drugim konkursie w Wiśle 18-latka wyprzedzili i Kobayashi, i Nikaido, więc bez nich mógłby stanąć na podium. Z kolei w drugim konkursie w Engelbergu w takim scenariuszu przesunąłby się na 4. lokatę. To oczywiście gdybanie, ale pokazuje, że wysoka pozycja na polskiej ziemi naprawdę może okazać się realna.

Ucieszy się też zapewne Domen Prevc. Słoweniec ma obecnie 314 punktów przewagi nad Kobayashim i wygląda na mocnego faworyta do końcowego triumfu. Nieobecność wicelidera oraz piątego zawodnika klasyfikacji tylko mu pomoże.

Co ciekawe, mistrza olimpijskiego z Pekinu z 2022 roku zabrakło w stolicy polskich Tatr również w poprzednim sezonie. Wtedy szukał formy, do tamtego momentu nie plasował się wyżej w zawodach niż na 12. miejscu, pałętał się po drugiej i trzeciej dziesiątce. Wtedy ta przerwa znacznie pomogła - do końca sezonu tylko raz na 13 konkursów PŚ nie zjawił się w TOP10. Do tego doszedł dobry występ na mistrzostwach świata - 7. lokata na obiekcie normalnym i brązowy medal na dużym.

Wraz z Nikaido i Nakamurą wrócą więc na domowe zawody w Sapporo. Wylot czeka ich dopiero pod koniec miesiąca do niemieckiego Willingen, a następnie na igrzyska olimpijskie do Włoch.

