Czuję się zmęczony, ale nie fizycznie. Martwi mnie sytuacja, która ciągnie się już bardzo długo. Niby wiem, co robię źle, bo popełniam sporo błędów, ale nie idzie. (...) Wierzyłem w to i jakaś część mnie dalej w to wierzy, że powinienem sobie poradzić na skoczni pomimo warunków. To powinno jakoś funkcjonować. Jak jest? Wszyscy widzą

~ mówił 36-latek w rozmowie z serwisem "Skijumping.pl"