Małysz zabrał głos ws. ogromnego skandalu. Ujawnił wszystkie szczegóły

W najlepsze trwa sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich 2025/2026. Ostatnim przystankiem zmagań był austriacki Innsbruck, gdzie odbył się trzeci z czterech konkursów Turnieju Czterech Skoczni. W najlepszej "30" znalazło się jednak tylko dwóch naszych reprezentantów. Ostatnią punktowaną pozycję (30. lokata) zajął Dawid Kubacki, a 8. miejsce przypadło Kacprowi Tomasiakowi.

Co ciekawe, dla pierwszego z wymienionych zawodników skoki na kapryśnej Bergisel były dopiero pierwszymi w nowym roku. Słowa te wywołały w mediach niemały skandal, co odbiło się bardzo szerokim echem. Jak tłumaczył, w Polsce nie była dostępna żadna skocznia, aby móc oddać kilka skoków.

Takie wieści były dość zaskakujące, bowiem w końcu w weekend 10-11 stycznia w Zakopanem zaplanowane są zawody Pucharu Świata. Problem ten nie dotyczy jednak tylko zawodników z kadry A. Podobne problemy ma także nasza młodzież, co szerzej opisywaliśmy już jakiś czas temu.

Głos w tej sprawie niedługo po konkursie w Innsbrucku zabrał także Adam Małysz, czyli aktualny prezes Polskiego Związku Narciarskiego. Jak przyznał w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet, sprawa jest już wyjaśniana, a do wszystkiego włączyło się ministerstwo. Do tego 48-latek zdradził nieco więcej szczegółów.

- Wyjaśniamy to, ministerstwo się trochę wzięło. Podpisaliśmy porozumienie z COS, wygląda wszystko fajnie, robimy szybko przetarg, a skoczni nie ma - powiedział.

Małysz się nie krył, to dlatego w Zakopanem nie skakano

Do tego były skoczek narciarski wyjawił dokładnie, co zawiodło. W końcu w Polsce opady śniegu są w ostatnich dniach niemal codziennością, a Wielka Krokiew na kilka dni przed Pucharem Świata była wyłączona z użytku dla zawodników. Zdaniem prezesa PZN opiekuni obiektu zwyczajnie zawiedli i nie wykonali odpowiednich czynności w czasie, gdy należało to zrobić. Takie zaniedbania poskutkowały tym, że w ubiegły weekend po raz pierwszy szansę na trening miała tam kadra B.

Przespano okres, w którym trzeba było założyć siatki, gdy spadł naturalny śnieg. Skocznia byłaby cały czas. Zrobiono ją na szybko, śnieg zszedł, bo nie było go tyle, żeby wytrzymał. No i teraz jest tak, że w sobotę po raz pierwszy skakała tam kadra B

- Nie chcę już narzekać, bo wydawało się, że doszliśmy do porozumienia, a tak naprawdę niewiele się zmieniło. Nie mogę zabronić trenerom czy zawodnikom się żalić, skoro tak jest - dodał.

Nim Puchar Świata po raz drugi w tej kampanii zawita do Polski zawodników czeka jeszcze jeden przystanek, czyli Bischofshofen. Ostatni konkurs 74. edycji Turnieju Czterech Skoczni odbędzie się we wtorek 6 stycznia. Zmagania zostaną poprzedzone seriami treningowymi oraz kwalifikacjami (5 stycznia).

