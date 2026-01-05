Małysz zabrał głos ws. ogromnego skandalu. Ujawnił wszystkie szczegóły
Za nami już trzy z czterech konkursów Turnieju Czterech Skoczni. W Innsbrucku do serii finałowej weszło tylko dwóch naszych zawodników, Dawid Kubacki oraz Kacper Tomasiak. Wynik ten zdecydowanie jest poniżej oczekiwań. Co ciekawe, szerokim echem odbiły się słowa właśnie Kubackiego ws. sytuacji z Wielką Krokwią. Całą sprawę w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet skomentował Adam Małysz, prezes PZN.
W najlepsze trwa sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich 2025/2026. Ostatnim przystankiem zmagań był austriacki Innsbruck, gdzie odbył się trzeci z czterech konkursów Turnieju Czterech Skoczni. W najlepszej "30" znalazło się jednak tylko dwóch naszych reprezentantów. Ostatnią punktowaną pozycję (30. lokata) zajął Dawid Kubacki, a 8. miejsce przypadło Kacprowi Tomasiakowi.
Co ciekawe, dla pierwszego z wymienionych zawodników skoki na kapryśnej Bergisel były dopiero pierwszymi w nowym roku. Słowa te wywołały w mediach niemały skandal, co odbiło się bardzo szerokim echem. Jak tłumaczył, w Polsce nie była dostępna żadna skocznia, aby móc oddać kilka skoków.
Takie wieści były dość zaskakujące, bowiem w końcu w weekend 10-11 stycznia w Zakopanem zaplanowane są zawody Pucharu Świata. Problem ten nie dotyczy jednak tylko zawodników z kadry A. Podobne problemy ma także nasza młodzież, co szerzej opisywaliśmy już jakiś czas temu.
Głos w tej sprawie niedługo po konkursie w Innsbrucku zabrał także Adam Małysz, czyli aktualny prezes Polskiego Związku Narciarskiego. Jak przyznał w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet, sprawa jest już wyjaśniana, a do wszystkiego włączyło się ministerstwo. Do tego 48-latek zdradził nieco więcej szczegółów.
- Wyjaśniamy to, ministerstwo się trochę wzięło. Podpisaliśmy porozumienie z COS, wygląda wszystko fajnie, robimy szybko przetarg, a skoczni nie ma - powiedział.
Małysz się nie krył, to dlatego w Zakopanem nie skakano
Do tego były skoczek narciarski wyjawił dokładnie, co zawiodło. W końcu w Polsce opady śniegu są w ostatnich dniach niemal codziennością, a Wielka Krokiew na kilka dni przed Pucharem Świata była wyłączona z użytku dla zawodników. Zdaniem prezesa PZN opiekuni obiektu zwyczajnie zawiedli i nie wykonali odpowiednich czynności w czasie, gdy należało to zrobić. Takie zaniedbania poskutkowały tym, że w ubiegły weekend po raz pierwszy szansę na trening miała tam kadra B.
Przespano okres, w którym trzeba było założyć siatki, gdy spadł naturalny śnieg. Skocznia byłaby cały czas. Zrobiono ją na szybko, śnieg zszedł, bo nie było go tyle, żeby wytrzymał. No i teraz jest tak, że w sobotę po raz pierwszy skakała tam kadra B
- Nie chcę już narzekać, bo wydawało się, że doszliśmy do porozumienia, a tak naprawdę niewiele się zmieniło. Nie mogę zabronić trenerom czy zawodnikom się żalić, skoro tak jest - dodał.
Nim Puchar Świata po raz drugi w tej kampanii zawita do Polski zawodników czeka jeszcze jeden przystanek, czyli Bischofshofen. Ostatni konkurs 74. edycji Turnieju Czterech Skoczni odbędzie się we wtorek 6 stycznia. Zmagania zostaną poprzedzone seriami treningowymi oraz kwalifikacjami (5 stycznia).