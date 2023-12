Małysz ujawnił brutalną prawdę o zwolnieniu asystenta Thurnbichlera. "Nie jest łatwy"

Marc Noelke nie będzie już dłużej wspierał zespołu operacyjnie podczas konkursów w przyszłości. To, czy i w jakiej roli zostanie w Polskim Związku Narciarskim, pozostaje sprawą otwartą. Na razie skupiamy się na największych wydarzeniach tego sezonu, wspierani przez Wojciecha Topora. To moja decyzja

Adam Małysz zaskoczył w sprawie Marka Noelke

Nie będzie jeździł z zawodnikami, ale jeśli chodzi o przygotowania, to ma współpracować. To nie tak, że został zwolniony.[...] Marc już wcześniej sygnalizował, że nie ma tyle czasu, prowadzi swoją firmę i po Turnieju chciałby jeździć z kadrą sporadycznie. Thomas podjął decyzję, że już teraz jadą bez niego. My się przychylamy

- Pytałem Thomasa i zawodników, nikt nie mówił, że coś się dzieje. Oczywiście dochodziły głosy, choćby z Kuusamo, że brakuje atmosfery, a zawodnicy są przeciwko trenerowi. Rozmawiałem z nimi i nic takiego nie słyszałem. Dla mnie to było dziwne, choć z drugiej strony wiem, że Marc nie jest łatwy. Lubi zmieniać zdanie, znamy to ze związku. Tylko sposób, w jaki prowadził treningi, a na kilku byłem, mnie się podobał. To było coś zupełnie innego. Neurocoaching to forma stabilizacji i rozciągania, ale prowadził to ciekawie. Może tego było za dużo? Strata zaufania to jednak mimo wszystko bardzo mocne słowa - dodał Małysz.