Małysz się nie wahał. To on najbardziej zawiódł w Oberstdorfie, padło nazwisko

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Tylko trzech z pięciu naszych reprezentantów punktowało w poniedziałkowym konkursie Pucharu Świata i Turnieju Czterech Skoczni w Oberstdorfie. Najlepiej spisał się Kacper Tomasiak, który uplasował się na 14. pozycji. Kilka słów po zmaganiach powiedział prezes Polskiego Związku Narciarskiego Adam Małysz. W rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet wskazał także skoczka, który najbardziej rozczarował.

Adam Małysz
Adam MałyszDamian KlamkaEast News

Po przerwie związanej ze świętami Bożego Narodzenia do rywalizacji wrócili najlepsi skoczkowie narciarscy na świecie. Jak corocznie zmagania odbyły się w Oberstdorfie, gdzie poza zawodami Pucharu Świata rusza także Turniej Czterech Skoczni. Poniedziałkowy konkurs był bardzo emocjonujący, a najlepszy okazał się dominator aktualnego sezonu, Domen Prevc. Najlepszym z naszych zawodników był Kapcer Tomasiak, który zajął 14. miejsce.

Nieco niżej, bowiem na 17. miejscu uplasował się Kamil Stoch. Trzecim i zarazem ostatnim z "Biało-Czerwonych" skoczków, który uplasował się na pozycji punktowanej był Paweł Wąsek (28. miejsce). Poza najlepszą "30" zmagania skończyli Maciej Kot i Piotr Żyła. Niedługo po zakończeniu rywalizacji kilka słów ws. konkursu powiedziałAdam Małysz, aktualny prezes Polskiego Związku Narciarskiego.

    Jak zdradził w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet jego zdaniem największym rozczarowaniem był Piotr Żyła. 38-latek zajął w kwalifikacjach 22. lokatę, dzięki czemu w pierwszej serii mierzył się z teoretycznie słabszym rywalem, a dokładniej z Arttim Aigro. Mimo to doświadczony zawodnik nie dał rady i zajął dopiero 36. miejsce.

    - Szczerze? Ze wszystkich naszych skoczków w Oberstdorfie, to właśnie on najbardziej rozczarował. Oczywiście nie ma co ukrywać, jemu też brakuje stabilnej formy i powtarzalności, ale gdzieś tam potrafił się odnaleźć w wielu przypadkach w decydującym momencie. Zawsze na treningach wypadał słabiej, ale przychodziły zawody i umiał sobie poradzić. A w Oberstdorfie nie dał rady - powiedział.

    Małysz się nie wahał, tak spisuje się polska kadra

    Co więcej, 48-latek wskazał także, że o kadrze prowadzonej przez Macieja Maciusiaka nie można powiedzieć, iż idzie do przodu. Jak uważa reprezentacja spisuje się dość nierówno, raz lepiej, a raz gorzej.

      Nie ma stabilności. Nie można powiedzieć, że te skoki, nawet jak są złe, to się poprawiają, a więc idą w dobrym kierunku. Mamy jednak tak, że raz wypada lepiej, raz gorzej i trudno o tym mówić pozytywnie. Tylko to się może zmienić z konkursu na konkurs
      dodał.

      Najbliższa okazja na zdobycie kolejnych punktów nadejdzie już w czwartek, 1 stycznia. W ten dzień klasycznie odbędzie się noworoczny konkurs w Garmisch-Partenkirchen.

      Adam Małysz
      Adam MałyszAFP
      Skoczek narciarski w locie nad zielonym, rozmytym tłem drzewa, ubrany w kombinezon i kask, wyraźnie widoczne narty oraz numer startowy, dynamiczna pozycja w czasie skoku.
      Piotr ŻyłaTadeusz Mieczyński/PZNmateriały prasowe
      Kacper Tomasiak
      Kacper TomasiakPhilipp GuellandAFP

