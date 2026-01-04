Maciej Maciusiak zaapelował w sprawie Kacpra Tomasiaka. 18-latek ratuje obraz kadry

Kacper Tomasiak zajął ósme miejsce, a Dawid Kubacki był 30. - to dorobek reprezentacji Polski w konkursie Turnieju Czterech Skoczni w Innsbrucku. Trzeba przyznać, że mizerny, choć na pewno trzeba się bardzo cieszyć z kolejnego miejsca w "10" 18-letniego skoczka LKS Klimczok Bystra.

Najgorsze jest to, że u naszych skoczków nie widać poprawy z konkursu na konkurs. To jest takie falowanie. Raz lepiej, a raz gorzej. Polacy wciąż zatem mierzą się z problemami, a kiedy wydaje się, że wygrzebują się, to znowu pojawia się taki konkurs, jak ten w Innsbrucku.

Maciej Maciusiak: nie nakładajmy presji na Kacpra

Kacper robi swoje i z tego trzeba się cieszyć, ale też nie wymagajmy od niego, by już teraz wskakiwał na podium. Nie nakładajmy na niego presji. Ważne jest to, że najlepsze próby oddaje w zawodach

- Mały plus trzeba zapisać przy Dawidzie, bo to co pokazywał w sobotę w Innsbrucku, to była katastrofa. W niedzielę zwłaszcza skok w serii próbnej i pierwszej konkursowej, były o wiele lepsze. Kamil nadal mierzy się z pozycją dojazdową. Wycofuje go i nie ma fajnego pchania i energii z progu. U Maćka nie wyglądało to źle, ale zabrakło pazura - dodał.

Falowanie Polaków, to martwi trenera

Nikt chyba nie sądził, że nasza kadra będzie znowu odgrywała pierwszoplanowe role w sezonie, ale chyba wszyscy liczyliśmy na nieco lepsze skoki Biało-Czerwonych. Dzięki znakomitej postawie debiutanta Kacpra Tomasiaka obraz naszej kadry nie wygląda aż tak źle.

- Nie jest łatwo. To prawda. Co zrobimy krok do przodu, to potem jest odwrót. Inne reprezentacje też falują. Nagle teraz zniknęli Norwegowie. W tym sezonie słabsze występy notowali też Austriacy. Na topie są z kolei Japończycy, ale to nie jest niespodzianka, bo już latem skakali bardzo dobrze - powiedział Maciusiak.

