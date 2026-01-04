Maciej Maciusiak zaapelował w sprawie Kacpra Tomasiaka. 18-latek ratuje obraz kadry
Maciej Maciusiak wciąż główkuje, co zrobić, żeby skoki Polaków wyglądały lepiej. Co konkurs rodzą się nowe pomysły na zawodników, ale efektów wielkich nie widać. Jedynym skoczkiem, który skacze powtarzalnie i na wysokim poziomie jest 18-letni Kacper Tomasiak. To stawia trenera kadry naszych skoczków w trudnym położeniu. Do tego polskiej reprezentacji przydarzyła się zaskakująca dyskwalifikacja.
Kacper Tomasiak zajął ósme miejsce, a Dawid Kubacki był 30. - to dorobek reprezentacji Polski w konkursie Turnieju Czterech Skoczni w Innsbrucku. Trzeba przyznać, że mizerny, choć na pewno trzeba się bardzo cieszyć z kolejnego miejsca w "10" 18-letniego skoczka LKS Klimczok Bystra.
Najgorsze jest to, że u naszych skoczków nie widać poprawy z konkursu na konkurs. To jest takie falowanie. Raz lepiej, a raz gorzej. Polacy wciąż zatem mierzą się z problemami, a kiedy wydaje się, że wygrzebują się, to znowu pojawia się taki konkurs, jak ten w Innsbrucku.
Maciej Maciusiak: nie nakładajmy presji na Kacpra
Kacper robi swoje i z tego trzeba się cieszyć, ale też nie wymagajmy od niego, by już teraz wskakiwał na podium. Nie nakładajmy na niego presji. Ważne jest to, że najlepsze próby oddaje w zawodach
- Mały plus trzeba zapisać przy Dawidzie, bo to co pokazywał w sobotę w Innsbrucku, to była katastrofa. W niedzielę zwłaszcza skok w serii próbnej i pierwszej konkursowej, były o wiele lepsze. Kamil nadal mierzy się z pozycją dojazdową. Wycofuje go i nie ma fajnego pchania i energii z progu. U Maćka nie wyglądało to źle, ale zabrakło pazura - dodał.
Falowanie Polaków, to martwi trenera
Nikt chyba nie sądził, że nasza kadra będzie znowu odgrywała pierwszoplanowe role w sezonie, ale chyba wszyscy liczyliśmy na nieco lepsze skoki Biało-Czerwonych. Dzięki znakomitej postawie debiutanta Kacpra Tomasiaka obraz naszej kadry nie wygląda aż tak źle.
- Nie jest łatwo. To prawda. Co zrobimy krok do przodu, to potem jest odwrót. Inne reprezentacje też falują. Nagle teraz zniknęli Norwegowie. W tym sezonie słabsze występy notowali też Austriacy. Na topie są z kolei Japończycy, ale to nie jest niespodzianka, bo już latem skakali bardzo dobrze - powiedział Maciusiak.
Z Innsbrucka - Tomasz Kalemba, Interia Sport