Maciej Maciusiak zaapelował w sprawie Kacpra Tomasiaka. 18-latek ratuje obraz kadry

Tomasz Kalemba

Maciej Maciusiak wciąż główkuje, co zrobić, żeby skoki Polaków wyglądały lepiej. Co konkurs rodzą się nowe pomysły na zawodników, ale efektów wielkich nie widać. Jedynym skoczkiem, który skacze powtarzalnie i na wysokim poziomie jest 18-letni Kacper Tomasiak. To stawia trenera kadry naszych skoczków w trudnym położeniu. Do tego polskiej reprezentacji przydarzyła się zaskakująca dyskwalifikacja.

Dwóch mężczyzn ubranych w zimowe kurtki i czapki z logo sponsorów stoi obok siebie na zewnątrz, korzystając z laptopa, jeden z nich wskazuje coś ręką, w tle drzewa.
Maciej Maciusiak i Krzysztof Biegun (po prawej)Grzegorz MomotPAP

Kacper Tomasiak zajął ósme miejsce, a Dawid Kubacki był 30. - to dorobek reprezentacji Polski w konkursie Turnieju Czterech Skoczni w Innsbrucku. Trzeba przyznać, że mizerny, choć na pewno trzeba się bardzo cieszyć z kolejnego miejsca w "10" 18-letniego skoczka LKS Klimczok Bystra.

Najgorsze jest to, że u naszych skoczków nie widać poprawy z konkursu na konkurs. To jest takie falowanie. Raz lepiej, a raz gorzej. Polacy wciąż zatem mierzą się z problemami, a kiedy wydaje się, że wygrzebują się, to znowu pojawia się taki konkurs, jak ten w Innsbrucku.

"Wydarzenia": Nastolatkowie zbudowali skocznię narciarskąPolsat News

Maciej Maciusiak: nie nakładajmy presji na Kacpra

Kacper robi swoje i z tego trzeba się cieszyć, ale też nie wymagajmy od niego, by już teraz wskakiwał na podium. Nie nakładajmy na niego presji. Ważne jest to, że najlepsze próby oddaje w zawodach
mówił Maciusiak.

- Mały plus trzeba zapisać przy Dawidzie, bo to co pokazywał w sobotę w Innsbrucku, to była katastrofa. W niedzielę zwłaszcza skok w serii próbnej i pierwszej konkursowej, były o wiele lepsze. Kamil nadal mierzy się z pozycją dojazdową. Wycofuje go i nie ma fajnego pchania i energii z progu. U Maćka nie wyglądało to źle, ale zabrakło pazura - dodał.

    Falowanie Polaków, to martwi trenera

    Nikt chyba nie sądził, że nasza kadra będzie znowu odgrywała pierwszoplanowe role w sezonie, ale chyba wszyscy liczyliśmy na nieco lepsze skoki Biało-Czerwonych. Dzięki znakomitej postawie debiutanta Kacpra Tomasiaka obraz naszej kadry nie wygląda aż tak źle.

    - Nie jest łatwo. To prawda. Co zrobimy krok do przodu, to potem jest odwrót. Inne reprezentacje też falują. Nagle teraz zniknęli Norwegowie. W tym sezonie słabsze występy notowali też Austriacy. Na topie są z kolei Japończycy, ale to nie jest niespodzianka, bo już latem skakali bardzo dobrze - powiedział Maciusiak.

    Z Innsbrucka - Tomasz Kalemba, Interia Sport

    Mężczyzna ubrany w zimową kurtkę i czapkę z logo sponsorów trzyma polską flagę na tle reklamowych banerów LaVita w zimowej scenerii.
    Maciej MaciusiakGrzegorz MomotPAP
    Skoczek narciarski w kombinezonie startowym idący z nartami po zakończonym skoku, w tle siatka ochronna oraz elementy infrastruktury skoczni narciarskiej.
    Kacper TomasiakGrzegorz MomotPAP
    Skoczek narciarski w trakcie lotu w powietrzu podczas zawodów, ubrany w niebieski kombinezon i kask, wyposażony w narty z widocznymi logotypami sponsorów, leśne tło w głębi obrazu.
    Dawid KubackiGrzegorz MomotPAP

