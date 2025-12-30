Partner merytoryczny: Eleven Sports

Maciej Maciusiak ocenił start Turnieju Czterech Skoczni w wykonaniu Polaków. Nie zabrakło krytyki

Tomasz Kalemba

Tomasz Kalemba

Trzech polskich zawodników wystąpiło w serii finałowej konkursu Turnieju Czterech Skoczni w Oberstdorfie. Kacper Tomasiak zajął 14. miejsce, a Kamil Stoch uplasował się trzy lokaty niżej. Pod koniec trzeciej "10" znalazł się Paweł Wąsek. To nie było dobre rozpoczęcie niemiecko-austriackiej imprezy, co zresztą potwierdził trener kadry Maciej Maciusiak. Plusem na pewno postawa 18-latka, który został jednym z najlepszych polskich debiutantów w historii TCS.

Grupa mężczyzn ubranych w zimowe kurtki i czapki z logo ORLEN stoi obok siebie, obserwując coś poza kadrem, w tle widoczni są kolejni uczestnicy wydarzenia sportowego.
Maciej Maciusiak (drugi od prawej)Tomasz MarkowskiNewspix.pl

W skrócie

  • Polacy nie zachwycili na starcie Turnieju Czterech Skoczni w Oberstdorfie, trzech zawodników awansowało do finału, ale nie odegrali kluczowych ról.
  • Trener Maciej Maciusiak szczególnie wyróżnił 18-letniego Kacpra Tomasiaka, który okazał się jednym z najlepszych polskich debiutantów w historii.
  • Najwięcej krytyki spadło na Piotra Żyłę za brak stabilności, a trener zapowiedział poprawę w kolejnych konkursach.
  • Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Nie ma co ukrywać, że seria próbna przed poniedziałkowym konkursem w Oberstdorfie napędziła nam trochę strachu. Wyniki Polaków były koszmarne i nie napawały optymizmem. Ostatecznie jednak w serii finałowej mieliśmy trzech skoczków, którzy jednak nie odegrali pierwszoplanowych ról, choć na pewno cieszy postawa Kacpra Tomasiaka.

Zresztą Maciej Maciusiak, trener naszej kadry, wskazywał właśnie na 18-latka, jako tego, który oddawał w Oberstdorfie najlepsze skoki.

"Wydarzenia": Nastolatkowie zbudowali skocznię narciarskąPolsat News

Maciej Maciusiak chwalił Kacpra Tomasiaka i ganił Piotra Żyłę

- Na pewno bardzo dobry był skok Kacpra w pierwszej serii. W trudnych warunkach poradził sobie znakomicie. Drugi skok też był niezły. Gdybym miał wyróżnić, to na pewno właśnie skoki Kacpra. Niezłe były też skoki Kamila, choć widzieliśmy, jak go ześwidrowało w serii próbnej, a w pierwszej serii zabrakło mu trochę pewności w locie. Dla niego to był solidny konkurs. Kolejne punkty zdobył Paweł, choć to nie są takie skoki jak w Engelbergu - mówił Maciusiak.

Najwięcej krytyki padło pod adresem Piotra Żyły. On rzeczywiście w Oberstdorfie zawiódł.

- Nie wszedł od samego początku dobrze na tę skocznię. Każdy skok był inny. Za każdym razem miał inną pozycję najazdową. Gdyby treningi zaczął z takiego poziomu jak skok w zawodach, to można byłoby na tym coś budować. Bardzo powtarzalnie skacze za to Maciek Kot, choć u niego pojawiło się w konkursie trochę więcej napięcia i zabrakło pchania do końca progu - dodawał trener kadry.

Zobacz również:

Kacper Tomasiak
Turniej Czterech Skoczni

Kacper Tomasiak przebił największych polskich skoczków. Znakomity debiut 18-latka

Tomasz Kalemba
Tomasz Kalemba

    Surowa ocena Maciusiaka, jeśli chodzi o start Polaków

    Szkoleniowiec zapytany, jak oceniłby początek Turnieju Czterech Skoczni w wykonaniu Polaków, przyznał:

    To było przeciętne rozpoczęcie. Wiemy, jak wchodziliśmy w turnieje w Oberstdorfie. Zawsze był on dla nas trudny. Myślę, że w Garmisch-Partenkirchen powinno być już znaczenie lepiej.

    Konkurs w Oberstdorfie padł łupem Słoweńca Domena Prevca. To była pierwsza wygrana zawodnika z tego kraju na skoczni Schattenberg w historii. Podium uzupełnili Austriak Daniel Tschofenig i Niemiec Felix Hoffmann. Początkowo na podium był też Słoweniec Timi Zajc, który jednak został zdyskwalifikowany.

    Z Oberstdorfu - Tomasz Kalemba, Interia Sport

    Zobacz również:

    Timi Zajc
    Turniej Czterech Skoczni

    Trzęsienie ziemi na początek Turnieju Czterech Skoczni. Spektakularna dyskwalifikacja

    Tomasz Kalemba
    Tomasz Kalemba
    Młody skoczek narciarski w kasku i kombinezonie startowym z numerem 53 stoi na tle gór oraz lasu w słoneczny dzień.
    Kacper TomasiakEPA/ANNA SZILAGYIPAP
    Mężczyzna w sportowej kurtce z logotypami sponsorów idzie po schodach, na głowie ma czapkę zimową, w tle widoczna metalowa barierka oraz fragment skoczni narciarskiej.
    Maciej MaciusiakFoto Olimpik/Nur PhotoAFP
    Skoczek narciarski unoszący się w powietrzu z rozłożonymi nartami na tle czystego, niebieskiego nieba.
    Piotr ŻyłaEPA/ANNA SZILAGYIPAP

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja