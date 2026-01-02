Maciej Kot pojedzie na igrzyska? Ten uśmiech mówił wiele

W skrócie Maciej Kot zaliczył swój najlepszy występ w Turnieju Czterech Skoczni od ośmiu lat, zajmując 23. miejsce.

Jego forma wyraźnie wzrosła i sam zawodnik przyznaje, że czuje coraz większą pewność w skokach.

Pojawiły się pytania o wyjazd na igrzyska, na które Kot odpowiedział tylko uśmiechem, skupiając się na teraźniejszości.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Akurat rozmawialiśmy z Maciejem Kotem po konkursie w Garmisch-Partenkirchen, kiedy przechodził obok trener kadry Maciej Maciusiak. Pogratulował on zakopiańczykowi występu.

34-latek zajął 23. miejsce, ale nie był bez szans na miejsce w "20". Zresztą 20. był po pierwszej serii. Oboje wymownie uśmiechnęli się do siebie, jakby chcieli sobie powiedzieć, że robota zmierza w dobrą stronę.

"Wydarzenia": Nastolatkowie zbudowali skocznię narciarską Polsat News

Najlepszy występ Macieja Kota w Turnieju Czterech Skoczni od ośmiu lat. Dwa lata temu to był smutny obrazek

Zresztą niedawno Maciusiak w rozmowie z Interia Sport mówił o tym, że bardzo lubi pracować z Kotem, bo ten stara się realizować założenia.

W czwartek zakopiańczyk zanotował najlepszy występ w konkursie Turnieju Czterech Skoczni od 4 stycznia 2018 roku, kiedy to był 13. w Innsbrucku. Kot zdobył też pierwsze punkty w konkursie TCS od ponad sześciu lat.

Rozwiń

Ostatni raz na Turnieju Czterech Skoczni byłem dwa lata temu i z Pawłem Wąskiem skakaliśmy jako przedskoczkowie w Nowy Rok, co było dosyć smutnym obrazkiem. Teraz wygląda to zdecydowanie lepiej. Nie ukrywam, że "20" była w zasięgu. Detale jednak zdecydowały, że z niej wypadłem

Zakopiańczyk po konkursie w Oberstdorfie mówił, że jest zdezorientowany. Wynikało to z tego, że na wideo skok wydawał się dobry, a jednak nie było odpowiednich metrów. Skoczek szybko to naprawił.

- Wiem, jak mam skakać i wiem, jak ten dobry skok ma wyglądać. Nie kombinuję i nie zmieniam pomysłu na skok, co w moim przypadku już jest sukcesem. Mam pewność co do tego, co robię. Dezorientacja wynikała z tego, że nie byłem w stanie zrozumieć tego, czym te skoki się różnią. Pozycja jest na limicie, ale nie wiedziałem, dlaczego ten limit czasem jest przekraczany. W Ga-Pa zrobiłem drobny krok naprzód w kierunku zrozumienia tego. Dobre skakanie ustabilizowałem już w serii próbnej. Tylko z takiego stabilnego poziomu można coś później zdziałać - tłumaczył Kot.

Maciej Kot pojedzie na igrzyska? Skoczek zabrał głos

Kiedy padło pytanie o to, czy może pojechać na igrzyska, tylko się uśmiechnął.

Od dłuższego czasu, wyjazd do Predazzo jest moim celem. Mentalnie jestem jednak tu i teraz. Tylko takie podejście, czyli wykonywanie swojej pracy codziennie na sto procent, daje szanse wyjazdu na te igrzyska. Wybieganie myślami do Predazzo może się źle skończyć

Noworoczny konkurs wygrał Domen Prevc. Dla niego to druga wygrana w tym turnieju. Słoweniec ma już 35 punktów przewagi nad drugim w klasyfikacji Austriakiem Janem Hoerlem.

Najlepszym z Polaków był Kacper Tomasiak, który był ósmy. Kamil Stoch zajął w konkursie 20. miejsce.

Z Garmisch-Partenkirchen - Tomasz Kalemba, Interia Sport

Maciej Kot EPA/ANNA SZILAGYI PAP

Maciej Maciusiak Foto Olimpik/Nur Photo AFP

Maciej Kot JENS SCHLUETER AFP