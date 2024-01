Liczby nie kłamią. Tak wyglądał start Polaków, w Innsbrucku pobili rekord

W większości konkursów Polacy ciułają pojedyncze punkty Pucharu Świata zajmując miejsca w trzeciej dziesiątce - w aż siedmiu konkursach najlepszy z nich plasował się właśnie poza pierwszą dwudziestką. Na inaugurację łączny dorobek kadry wyniósł 10 "oczek" - pod tym względem do dziś jest to najgorszy występ tej zimy. Aż do czwartku najlepszym startem pozostawał za to konkurs w Klingenthal, gdzie Polacy zdobyli 40 punktów - Piotr Żyła był wtedy jedenasty, a Dawid Kubacki piętnasty.