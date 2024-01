Legendarny mistrz nie ma żadnych złudzeń. To w tym tkwi problem Dawida Kubackiego

Polacy mają pięciu zawodników w konkursie. Ogromnym rozczarowaniem może być dla was brak awansu Dawida Kubackiego, który przecież w zeszłym roku na Bergisel tak pięknie wygrywał. Był w wysokiej formie, a teraz trafił na gorsze warunki, co przy byciu w słabszej dyspozycji może się skończyć tak, jak skończyło się teraz u Kubackiego. Zwracam uwagę, że Dawid w tym sezonie po wyjściu z progu prowadzi narty zbyt płasko, potrafią mu się one też skrzyżować. Niestety, kończy się to czasem tak, jak teraz, czyli odpadnięciem w kwalifikacjach

~ powiedział Schmitt.