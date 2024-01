Legenda skoków nie ma wątpliwości. Oto największy problem Polaków

Przed nami ostatnie dni rywalizacji w ramach 72. Turnieju Czterech Skoczni. Polskim skoczkom, po raz pierwszy od wielu lat, podczas niemiecko-austriackiej imprezy przyszło odegrać raczej drugoplanowe role. Wiele wskazuje bowiem na to, że o końcowe trofeum walczyć będą Andreas Wellinger i Ryoyu Kobayashi . Na półmetku rywalizacji najlepszym z "Biało-Czerwonych", jeśli chodzi o klasyfikację generalną turnieju, był Kamil Stoch . Skoczek z Zębu znajdował się bowiem na 20. miejscu , a do liderującego Niemca tracił 82,5 punktu.

Gregor Schlierenzauer wprost o sytuacji Polaków. Wskazał ich największy problem

Dwukrotny zdobywca Kryształowej Kuli, co ciekawe, jako swojego faworyta do zdobycia Złotego Orła wskazał nie Andreasa Wellingera, a Ryoyu Kobayashiego. Austriak uważa, że niemiecki gwiazdor może nie być w stanie poradzić sobie w presją podczas zawodów w Innsbrucku i Bischofshofen, co pomoże reprezentantowi Japonii sięgnąć po kolejny już trofeum w karierze.