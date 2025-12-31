W skrócie Martin Schmitt podkreśla wielki talent Kacpra Tomasiaka i jego znakomity debiut w Turnieju Czterech Skoczni.

Schmitt docenia także powrót do formy Kamila Stocha i podkreśla jego miłość do skoków narciarskich.

Ekspert chwali Słoweńca Domen Prevca za niemal bezbłędny triumf oraz wyniki Felixa Hoffmanna i Philippa Raimunda.

Martin Schmitt jest mistrzem olimpijskim i mistrzem świata w skokach narciarskich. Na koncie ma wiele medali z tych imprez. Dwukrotnie zdobywał też Kryształową Kulę. Triumfował w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w lotach. Dwa razy zajmował też trzecie miejsce w Turnieju Czterech Skoczni.

Teraz Schmitt jest cenionym ekspertem Eurosportu. W przeszłości był jednym z największych rywali Adama Małysza.

Martin Schmitt: Kacper Tomasiak to olbrzymi talent

Tomasz Kalemba, Interia Sport: Martin nie wiem, czy wiesz, ale Kacper Tomasiak jest jednym z najlepszych polskich debiutantów w Turnieju Czterech Skoczni w historii. Lepiej od niego debiutowało tylko dwóch zawodników: Tadeusz Pawlusiak i Józef Przybyła. Znacznie gorsze wyniki osiągali z kolei w debiucie: Adam Małysz, Kamil Stoch, Dawid Kubacki, czy Piotr Żyła.

Martin Schmitt: Kacper zadebiutował w Turnieju Czterech Skoczni także lepiej ode mnie (śmiech).

Naprawdę?

- Najpierw cztery razy nie przebrnąłem kwalifikacji, a potem w Innsbrucku byłem 25.

Wróćmy jednak do Kacpra.

- No tak, bo on rzeczywiście robi wrażenie. Ma świetny sezon. To jest naprawdę olbrzymi talent, który pracuje w spokoju. Będę trzymał za niego kciuki, żeby dalej szło mu tak dobrze.

On ma jeszcze 18 lat, a jest aktualnie najlepszym polskim skoczkiem. Dawno w naszym kraju nie było takiej sytuacji.

- To prawda. On skacze dobrze i już nałożona została na niego presją, z jaką musi sobie poradzić. Trzeba mu w tym pomóc i wspierać go, by sobie z tym poradził. Jest w takim wieku, że mogą mu się przytrafiać błędy i pewnie czasem zdarzy mu się nie zdobyć punktów w zawodach. Na pewno w najbliższym czasie musi zebrać sporo doświadczenia, które potem przyda mu się w trakcie kariery.

"Kamil Stoch pokazał, jak kocha ten sport"

Na Turnieju Czterech Skoczni wyraźnie odżył też Kamil Stoch.

- I to mnie cieszy. Znowu skacze dobrze. Jest wielkim skoczkiem. Życzę my, by jeszcze przytrafiły mu się znakomite zawody.

Pięknie pożegnał się z Oberstdorfem w czasie Turnieju Czterech Skoczni. Wspaniałą była też reakcja niemieckiej publiczności.

- Każdy kolejny dobry skok napędzał go. Widzieliśmy zresztą, jak się cieszył po swoich skokach. To było dla niego ważne. Pokazał też tym samym, jak kocha ten sport. Myślę, że w Oberstdorfie zyskał dużo motywacji na kolejną część sezonu.

Niewiarygodny Domen Prevc. "Prawie nie popełnia błędów"

W Oberstdorfie w wielkim stylu triumfował Słoweniec Domen Prevc. To nie była żadna niespodzianka.

- To był wielki występ w jego wykonaniu. Ma dużą przewagę nad kolejnymi skoczkami w Turnieju Czterech Skoczni. Inni nie skakali jednak optymalnie tego dnia. Domen pod tym względem jest wyjątkiem, bo prawie nie popełnia błędów.

Niemcy też mogli się cieszyć tego dnia, bo na podium wylądował Felix Hoffmann, który w tym sezonie mocno wystrzelił. To daje nadzieję dla kibiców w waszym kraju na udany Turniej Czterech Skoczni?

- Rzeczywiście Felix i Philipp Raimund znajdują się w bardzo dobrej pozycji. Jeden stanął na podium, a drugi był piąty. Obaj zaliczyli znakomite zawody. Jestem dumny z tego, jak się zaprezentowali. To ważne przed kolejnymi konkursami.

Co takiego Felix Hoffmann zrobił latem, że tak wyskoczył?

- Myślę, że on skorzystał nieco na zmianie przepisów dotyczących kombinezonów. Mniejsza powierzchnia nośna strojów mu sprzyja. Bardzo dobrze prowadzi narty. Szybko dostaje się nad nie. Dzięki temu wszystkiego bardzo dobrze rozwiną się latem. Zyskał na jakości.

W Oberstdorfie - rozmawiał Tomasz Kalemba, Interia Sport

