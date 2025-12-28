Kuriozalna sytuacja w Oberstdorfie, o krok od nieszczęścia
W Oberstdorfie w pierwszej serii treningowej, którą wygrał Niemiec Felix Hoffmann, doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Znowu na belkę startową poleciała reklama, stojąca zaraz za nią. Zdarzenie miało miejsce w momencie, kiedy jury zmieniało długość najazdu. Co ciekawe zdarzenie miało znowu miejsce przed skokiem Norwega Kristoffera Eriksona Sundala.
W ubiegłym roku na inaugurację Pucharu Świata w skokach narciarskich w Lillehammer w kwalifikacjach do konkursu reklama za belką startową ruszyła na najeździe i zepchnęła z belki Norwega Kristoffera Eriksona Sundala. Mimo dużych problemów te oddał niezły skok i w ogóle zaliczył udane zawody.
Teraz do kuriozalnej sytuacji doszło w Oberstdorfie w czasie pierwszej serii treningowej.
Kuriozalna sytuacja w Oberstdorfie. "Jakby samochód uderzył w ogrodzenie"
Jury przed skokiem Sundala, a po dalekiej próbie Timiego Zajca, postanowiło obniżyć rozbieg z 12. na 10. stopień. Niestety znowu zawiodła technika. Reklama za nagle zsunęła się na belkę startową. Tak, jakby puścił mechanizm, przytrzymujący ten ogromny ciężar. Na szczęście tym razem Sundal nie siedział na belce.
Odgłos był taki, jakby samochód uderzył w ogrodzenie
Belka startowa nieco się wygięła, ale na szczęście można było skakać dalej. Odkształciła się ona do pierwotnego stanu w momencie, kiedy reklama powędrowała w górę.
Wszystkiemu przyglądał się Kacper Tomasiak, który skakał po Sundalu.
Z Oberstdorfu - Tomasz Kalemba, Interia Sport