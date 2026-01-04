Kiedy kończyły się kwalifikacje przed konkursem w Innsbrucku, polscy kibice mogli być naprawdę zadowoleni. Wszystkich pięciu "Biało-Czerwonych" awansowało do konkursu.

W tym czasie nadeszła jednak niespodziewana i zarazem kuriozalna wiadomość. Jeden z naszych zawodników został bowiem zdyskwalifikowany i wykluczony z rywalizacji w Innsbrucku.

Powodem było wykrycie na jego nartach fluoru, który należy do substancji zakazanych. Do teraz wykluczono, że mógł to zrobić ktoś z zewnątrz. - Nie, to nie jest możliwe. Ktoś musiałby wziąć te narty i normalnie je przygotować w kontenerze. To nie jest tak, że da się coś "dosmarować" palcem czy zabrudzić - mówił kieronik sportowy Wojciech Jurowicz.

- Nie chcę spekulować, skąd fluor mógł się wziąć na nartach zawodnika. To nie moja rola. My po prostu wykryliśmy i dostaliśmy wynik badania. Jestem w kontakcie z trenerami i w niedzielę będziemy sprawdzać narty Polaków przed serią próbną - mówił dla Interii Mathias Hafele.

"Szokująca dyskwalifikacja". Za granicą głośno o sprawie Pawła Wąska

Pojawienie się fluoru na nartach Wąska zostało więc owiane wielką tajemnicą. O całej sprawie bardzo szybko zrobiło się głośno również w innych krajach.

- W Turnieju Czterech Skoczni kolejny skoczek został zdyskwalifikowany po kontroli sprzętu. Tym razem padło na Pawła Wąska z Polski. Stało się to po kwalifikacjach do konkursu w Innsbrucku. 26-latek nie oszukiwał jednak na kombinezonie, lecz na nartach. Wykryto smar zawierający fluor, który od tej zimy jest zabroniony - pisze niemiecki portal sport1.de.

Serwis skispringen.com napisał natomiast, że jest to "szokująca dyskwalifikacja", a reprezentacja Polski jest po niej "w ciężkim szoku".

- Sztab szkoleniowy jest szczególnie zirytowany tym, że pomiar nie sugeruje drobnego zanieczyszczenia, a raczej celowe zastosowanie, czemu Maciusiak stanowczo zaprzecza. "To nie są śladowe ilości. Z tego, co nam pokazano, wynika, że narty były ewidentnie smarowane woskiem fluorowanym" - wyjaśnił trener. Dodał, że do przygotowania nart użyto sprawdzonych produktów, które niedawno przeszły bezproblemową kontrolę na poprzednim etapie trasy - opisują Niemcy.

Na zamieszanie zareagowali również Słoweńcy, których zawodnik podczas TCS w jeszcze większym wymiarze padł ofiarą kontroli sprzętu. Chodzi oczywiście o Timiego Zajca, dla którego turniej już się zakończył.

- Tym razem ofiarą kontroli został polski zawodnik Paweł Wąsek, który zajął 36. miejsce w kwalifikacjach - podaje serwis zurnal24.si. Słoweńcy później dodali, że dla Polaka jest to dopiero pierwsza tego typu kara. Będzie on mógł więc wrócić do rywalizacji w Bischofschofen.

Austriacki portal sn.at również nie przemilczał sprawy. Tamtejsi dziennikarze opisują, że od seonu 2023/24 fluor został zakazany w skokach narciarskich z powodów zdrowotnych oraz ekologicznych.

Czy tajemnica pojawienia się fluoru na nartach Pawła Wąska zostanie ostatecznie rozwiązana? Czekamy na dalsze wyjaśnienia w tej sprawie.

