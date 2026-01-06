Kubacki starł się ze Stochem. Już wszystko jasne. Bratobójczy pojedynek rozstrzygnięty

Ranking po kwalifikacjach wyłonił pary serii KO konkursu w Bischofshofen, a w nich pojawiły się aż dwa polskie pojedynki. W pierwszym z nich Kamil Stoch zmierzył się z Dawidem Kubackim. W drugim doszło do pojedynku Macieja Kota z Pawłem Wąskiem.

Wiemy już, która z polskich legend na pewno skoczy w drugiej serii konkursu zamyającego Turniej Czterech Skoczni.

Stoch kontra Kubacki. Znamy wyniki pojedynku serii KO

W pierwszej serii Kamil Stoch zmierzył się z Dawidem Kubackim. Jako pierwszy skakał Kubacki, który osiągnął 122 metry.

Chwile później na belce startowej usiadł Kamil Stoch. Osiągnął on 127 metrów, a więc dość wyraźnie przeskoczył żółtą linię.

Tym samym to właśnie Stoch automatycznie awansował do drugiej serii konkuru w Bischofshofen. Dawid Kubacki natomiast musiał liczyć na to, że dostanie się do niej jako szczęśliwy przegrany.

Dla Kamila Stocha oznaczało to natomiast oddanie jeszcze jednego skoku w Bischofshofen. Właśnie tego wieczoru polska legenda pożegna się z Turniejem Czterech Skoczni.

Chwilę później doszło do drugiego polskiego pojedynku. Paweł Wąsek skoczył zaledwie 119,5 metra, co nie postawiło go w zbyt korzystnej pozycji.

Maciej Kot natomiast potwierdził, że jest w niezłej formie. 127,5 metra dało mu bezpośredni awans do 2. serii. Jego rywal, który w tej parze okazał się słabszy, nie mógł liczyć na to, że przemknie się do finału jako lucky loser. Wynik był po prostu zbyt słaby.

AKTUALIZACJA:

Ostatecznie Dawidowi Kubackiemu również nie udało się awansować do drugiej serii. Polak wypadł z czołowej "piątki" najlepszych przegranych, więc zabrakło dla niego miejsca w finale.

Kamil Stoch. Dawid Kubacki ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER / ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News

Dawid Kubacki i Kamil Stoch IPA Sport/ABACA/Abaca/East News, Matthias Schrader/Associated Press/East News East News

Kamil Stoch, Dawid Kubacki ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER / ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News

