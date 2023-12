Kubacki pod wielką presją. Nagle wypalił: "Narty na kołek i zakończyć zimę"

Niewiele brakowało, a Dawida Kubackiego nie zobaczylibyśmy w serii finałowej. W pierwszej próbie, w trudnych warunkach, uzyskał ledwie 112 metrów. Szczęśliwie to wystarczyło do awansu, ale drżeliśmy przed jego drugim skokiem.

- Mieliśmy dzisiaj dosyć zmienne warunki. To nie było łatwe, zwłaszcza w pierwszej serii. Dostałem trochę wiatru w plecy. Ale zdaję sobie sprawę, że mój skok nie był dobry. Nie mogę o wszystko obwiniać wiatru - mówił mistrz świata z Seefeld w rozmowie z zespołem prasowym turnieju.

- Pierwszy skok? To było zdecydowanie za mało, nawet jak na te warunki. Nie chciało to lecieć w ogóle. Katu spod ostrza uciekłem - dodał później bardziej swojsko w nieco dłuższej konwersacji z reporterem Eurosportu.

Dawid Kubacki: Będziemy się jeszcze w tym sezonie cieszyć wiele razy

W drugiej próbie Kubacki uzyskał w dobrym stylu 130 m. To pozwoliło mu ostatecznie na zajęcie 27. lokaty. Oberstdorfu nie będzie zatem wspominał dobrze.

- Naprawdę cieszę się, że ten drugi skok był w moim wykonaniu znacznie lepsza. Warunki też były oczywiście lepsze i pozwoliły mi odlecieć - starał się zachować dyplomatyczny sznyt. - Następny krok to Ga-Pa. Wiem co robić i wiem nad czym pracować. Będę dalej wykonywał swoją robotę.

Przed kamerą Eurosportu usłyszał pytanie, które musiało paść. Kiedy kadra polskich skoczków przełamie przedłużający się impas?

- Trenera musisz zapytać - rzucił bez wahania w stronę dziennikarza. - Jakbym ja takie rzeczy wiedział, to byłbym głównym. W końcu się to odkręci. A kiedy? To bardziej filozoficzne pytanie. Może się odkręcić w jedną noc, a może się kręcić, kręcić, kręcić i... nic z tego nie będzie.

- Musimy wierzyć, że w końcu to ruszy, bo inaczej trzeba by narty na kołek zawiesić i zakończyć zimę. No bo po co to ciągnąć? Będziemy się w tym sezonie jeszcze cieszyć wiele razy. Ale teraz trzeba przez ten okres ciężki po prostu przejść.

Nie omieszkał przy okazji wskazać przyczyny swojej niemocy.

- Problem jest głównie na progu, to tam się decyduje 95 procent całego skoku - wytłumaczyl. - Tam mi brakuje tej dynamiki, którą miałem w tamtym roku. Mimo że na kamerze wygląda to dobrze, to jeszcze nogi nie pchają. Nie ma tej energii, która by mnie napędziła w locie.

Thomas Thurnbichler o awansie Polaków do jutrzejszego konkursu 72. Turnieju Czterech Skoczni. WIDEO / materiały prasowe / materiały prasowe

Dawid Kubacki / PAP

Dawid Kubacki / AFP