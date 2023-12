Kryzys wśród polskich skoczków. Trener norweskiej kadry wskazuje powód

To prawda, mieliśmy trudny start. Z perspektywy czasu wydaje się, że decyzja o przygotowaniach w Lillehammer nie była trafiona. Warunki były fantastyczne, mieliśmy wspaniały tydzień. Jednak różnica między tą skocznią a obiektem w Ruce jest zbyt duża. W Finlandii mieliśmy za mało skoków, pierwszego dnia zmieniały się warunki. Zawodnicy byli później bardziej zestresowani. Widzieliśmy, że my i Polacy mieliśmy wiele problemów z kombinezonami. Wydaje się, że Austriacy i Niemcy znaleźli znakomite rozwiązania, by zaadaptować się do nowych zasad. Nam to zajęło dużo czasu, byśmy mogli rywalizować w tym aspekcie, ale w końcu się udało

~ przyznał w rozmowie z portalem "WP SportoweFakty" Alexander Stoeckl.