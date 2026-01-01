Partner merytoryczny: Eleven Sports

Koszmarnie miła rodzinka. Tak wyglądają dzisiaj skoki narciarskie

Jeszcze długo będą się za nami ciągnęły echa tego, co stało się w czasie mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym w Trondheim. Tam wielkiego oszustwa dopuścili się Norwegowie. Teraz ci sami oszuści próbują zdyskredytować inne nacje, choć sami wciąż dopuszczają się takich sytuacji, jak ta z Anne Odine Stroem, która w skarpecie ukryła dodatkową wkładkę.

Stok narciarski ze skocznią do skoków narciarskich otoczony lasami, na pierwszym planie znak informacyjny ze schematem skoczka narciarskiego i strzałką wskazującą kierunek.
Skocznia w Garmisch-PartenkirchenKentaro Tominaga/Yomiur /The Yomiuri ShimbunAFP

W skrócie

  • Norwegowie wzbudzają kontrowersje, oskarżając inne nacje o oszustwa w skokach narciarskich, sami będąc zamieszani w afery sprzętowe.
  • Reakcje ze strony Austriaków i Niemców pokazują frustrację i wyśmiewają norweskie próby sabotowania rywali.
  • Atmosfera w świecie skoków narciarskich jest napięta, z rosnącą liczbą wzajemnych podejrzeń i dyskwalifikacji.
Norwegowie na tę zimę mają jasny cel. Chcą za wszelką cenę udowodnić, że inne nacje też oszukują. Już w Lillehammer na inaugurację sezonu szukali dziury w całym. Doczepili się do tego, że Daniel Tschofenig poprawiał zamek w rękawie. Wtedy poszło jednak pismo do wszystkich reprezentacji, żeby tak nie robić, bo nie wygląda to dobrze. W okolicy pomieszczenia do kontroli rozpętała się burza, ale sprawa szybko ucichła.

W Oberstdorfie na rozpoczęcie Turnieju Czterech Skoczni Norwegowie wypuścili kolejną fejkową wiadomość, chcąc doprowadzić do zamieszania. Tym razem przyczepili się wiązań w nartach Manuela Fettnera, który ma je indywidualnie przygotowywane ze względu na inny model buta. Austriak w tych butach i zmodyfikowanych wiązaniach skacze od wielu lat, ale jednak Norwegowie próbowali wrzucić granat w sam środek imprezy. Ten okazał się jednak niewypałem. Sugerowali też - o czym mówili dziennikarze ORF - że kontrolerzy Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS) mieli wymusić na Austriakach wymianę wiązań między jedną a drugą serią w Oberstdorfie.

"Wydarzenia": Nastolatkowie zbudowali skocznię narciarskąPolsat News

Andreas Widhoelzl drwi z Norwegów. Jan Hoerl: bzdura

Ich zachowanie mocno rozjuszyło inne nacje Zwłaszcza Niemców i Austriaków.

- Wiązania są legalne, zostały sprawdzone i zatwierdzone przez FIS, nigdy nie było z nimi problemu. Ludzie zawsze szukają wad, zamiast skupić się na skokach narciarskich. Nie inaczej było w zeszłym roku. Uważam to za zabawne i wielkie brawa dla serwisu za wymianę wszystkich wiązań w 20 minut - ironizował Andreas Widhoelzl, trener kadry austriackich skoczków, w rozmowie z austriacką telewizją ORF.

- Słyszę to po raz pierwszy, ale to ciekawe. Wygląda na to, że znów jesteśmy bardzo dobrzy, a inni muszą znaleźć coś, za co mogliby nas skrytykować. Jesteśmy zatem w dobrej sytuacji; nie mamy nic do ukrycia. Niech inni się zastanawiają. Skupiamy się na sobie i dbamy o to, żeby nadal dobrze skakać - powiedział Jan Hoerl.

Zapytany o ewentualną zmianę wiązań podczas przerwy w Oberstdorfie, odpowiedział:

No właśnie, zawsze zmieniamy mnóstwo rzeczy. Podczas serii próbnej zobaczyliśmy, że nic nie działa, więc musimy zmienić wszystko. Bzdura. To była ta sama konfiguracja, której zawsze używamy.

Kolejny skandal z Norwegami. Ukryta wkładka i dyskwalifikacja

    Niemcy też reagują na ataki Norwegów

    Do zachowania Norwegów odnieśli się też niemieccy skoczkowie.

    - To zły sygnał, gdy samemu się oszukuje, a potem oskarża się o to innych. To nie jest najlepszy sposób na zachowanie. To po prostu nie w porządku - powiedział Karl Geiger.

    - To są gierki psychologiczne, które rozgrywają się podczas turnieju. Osobiście uważam, że nic w tym nie ma. Już to zostawiłem za sobą - nie chcę powiedzieć, że olałem to, ale zostawiłem to za sobą - mówił z kolei Philipp Raimund.

    "Eine schreckliche nette Familie"

    Nie ma co ukrywać, że od ubiegłego sezonu atmosfera w skokach jest bardzo gęsta. Fałszywe oskarżenia nie pomagają tej dyscyplinie, która w marcu przeżyła największy wizerunkowy kryzys w historii.

    To, że w skokach jest możliwa przyjaźń, trzeba włożyć między bajki. Tu każdy na siebie patrzy wilkiem. Dziwnym trafem w Sylwestra - po akcji Norwegów w Oberstdorfie - zdyskwalifikowanych zostało dwoje norweskich skoczków - Stroem i Halvor Egner Granerud. U tej pierwszej znaleziono schowaną wkładkę w skarpecie. Zabawa trwa.

    Od razu przypomina mi się niemiecki tytuł serialu "Świat według Bundych", który brzmi "Eine schreckliche nette Familie", co można przetłumaczyć "koszmarnie miła rodzinka". I tak to wygląda teraz właśnie w skokach.

    Z Garmisch-Partenkirchen - Tomasz Kalemba, Interia Sport

    Uśmiechnięty mężczyzna w sportowej kurtce oraz czapce z napisem stoi w jasnym świetle, pokazując kciuki do góry w obu dłoniach. W tle rozmyte światła oraz niewyraźne postaci.
    Andreas WidhoelzlEXPA/JFKNewspix.pl
    Sandro PertileFoto Olimpik/NurPhotoAFP
    Marius Lindvik i Johann Andre ForfangRichard A. Brooks / AFPAFP

