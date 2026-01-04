Bergisel to tradycyjnie trzeci przystanek w walce o Złotego Orła w ramach Turnieju Czterech Skoczni. W roli wielkiego faworyta do Innbrucku przyjechał Domen Prevc, stając przed szansą na to, by de facto znaleźć się już poza zasięgiem swoich rywali.

W kwalifikacjach lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w skokach narciarskich zajął co prawda dopiero 30. lokatę, ale już w serii próbnej udowodnił, że był to tylko wypadek przy pracy, wygrywając ją w pięknym stylu.

Błysnął w niej także Kacper Tomasiak, zajmując siódmą lokatę. Znacznie gorzej spisali się pozostali Polacy, ale najważniejsze było to, jak zaprezentują się w konkursie.

Jako pierwszy na belce zasiadł Kamil Stoch, który skoczył 119,5 m. Nie była to odległość, z której mógł być zadowolony, a gdyby tego było mało, nasz trzykrotny mistrz olimpijski mocno zachwiał lądowanie, co w radykalny sposób przełożyło się na jego noty.

Maximilian Ortner miał więc otwartą drogę do rywalizacji w parze i skorzystał z tej szansy. Skoczył 120,5 m, otrzymując przy tym większą od Stocha rekompensatę za wiatr oraz wyższe oceny. A na to, że nasz skoczek znajdzie się wśród pięciu "szczęśliwych przegranych", nie było większych nadziei. Było to więc jego smutne pożegnanie z Bergisel.

Smutne pożegnanie Kamila Stocha z Bergisel. Błysk Kacpra Tomasiaka

Niewiele wyżej stały szanse Macieja Kota, który w parze rywalizował z... Kacprem Tomasiakiem. Starszy z Polaków skoczył 118,5 m i po swoim skoku sklasyfikowany był tuż nad Kamilem Stochem. 18-latek potwierdził natomiast swoją klasę szybując 126 m i schodząc z zeskoku był drugi.

Lepiej przed nim spisał się tylko wspomniany już Domen Prevc, który osiągnął 129,5 m. Co jednak ważne, na prośbę trenera startował z 11., a nie jak reszta stawki z 12. belki, za co otrzymał dodatkowe 4,3 punktu.

Gdy Stoch i Kot wypadli z grona "lucky loserów" naszą jedyną nadzieją na pucharowe punkty - poza Tomasiakiem - pozostawał Dawid Kubacki. 35-latek spisał się solidnie, skacząc 122 m. To dawało mu szanse na triumf nad Rokiem Oblakiem, któremu długo przyszło czekać na swoją próbę.

Słoweniec z powodu porywistego wiatru został przy pierwszym podejściu zdjęty z belki, a sytuacja powtórzyła się i za drugim razem. W efekcie jury przed 24-latkiem wypuściło jeszcze przedskoczka. To jednak nie wybiło z rytmu Roka Oblaka, który osiągnął 124 m, co zapewniało mu triumf nad Polakiem. Kubacki wciąż mógł jednak wierzyć w awans do drugiej serii. Ten ostatecznie przypadł mu w udziale. Na półmetku rywalizacji "Mustaf" był 29. Wysokie 9. miejsce zajmował natomiast Kacper Tomasiak.

Po pierwszej serii na czele mieliśmy... dwóch liderów. Byli to Stephan Embacher (130 m) oraz Ren Nikaido (131). Ma trzecim miejscu sklasyfikowany był Jan Hoerl, a "dopiero" czwartą lokatę zajmował Domen Prevc.

Kacper Tomasiak nie zamierza opuszczać czołówki. Kolejny świetny występ 18-latka

W swojej drugiej próbie Dawid Kubacki skoczył 116,5 m, przez co spadł za Felixa Trunza, lądując tym samym na końcu stawki. Sytuacja ta nie uległa zmianie aż do startu ostatniego zawodnika, przez co skoczek z Nowego Targu wracając do cyklu Pucharu Świata zdobył jeden punkt do klasyfikacji generalnej.

W drugiej serii znacząco wyróżniła się próba Ryoyu Kobayashiego. Japończyk po pierwszej serii był dopiero 14., lecz po drugim skoku na 127 metrów możliwy stał się znaczący awans wicelidera PŚ w klasyfikacji końcowej tych zawodów.

29-latek pozostał na miejscu przeznaczonym dla lidera konkursu do momentu, gdy na belce startowej zasiadł Tomasiak. Polak oddał fantastyczny skok na odległość 127 metrów, rzucając utytułowanemu Japończykowi rękawice. Finalnie Tomasiak zasiadł na fotelu lidera z przewagą 1,3 pkt nad Kobayashim. Metr dalej skoczył od Polaka Daniel Tschofenig i to on po chwili wypchnął go z pierwszej lokaty. Tomasiak finalnie zakończył konkurs na 8. pozycji, notując awans o jedno miejsce względem pierwszej serii. Wszystko ze względu na nieco słabszą próbę Jasona Colby'ego.

W ścisłej czołówce doszło do przełamania dominacji. Domen Prevc w drugiej serii oddał świetny skok, lecz nie zwyciężył. Lepszy od drugiego Słoweńca o zaledwie pół punktu okazał się Ren Nikaido. Trzeci w ostatecznym rozrachunku był tracący do Japończyka 0,7 punktu Stephan Embacher.

Wyniki konkursu w Innsbrucku:

1. Ren Nikaido - 276.5 pkt

2. Domen Prevc - 276 pkt

3. Stephan Embacher - 275.8 pkt

4. Jan Hoerl - 269.6 pkt

5. Felix Hoffmann - 267.2 pkt

(...)

8. Kacper Tomasiak - 252 pkt

(...)

30. Dawid Kubacki - 220.5 pkt

38. Maciej Kot - 108.9 pkt

41. Kamil Stoch - 107.2 pkt

Adam Małysz wyjawił wszystko ws. Kamila Stocha! "To nie wchodzi w rachubę”. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Kamil Stoch LUKASZ SZELAG/REPORTER Reporter

Dawid Kubacki Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Kacper Tomasiak Marcin Golba/NurPhoto AFP