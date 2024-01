Koszmar Piotra Żyły, fatalny zwrot akcji. Bolesne szczegóły "wpadki" Polaka

Piotr Żyła narobił polskim kibicom nadzieję na kapitalny w konkursie Turnieju Czterech Skoczni w Innsbrucku swoim premierowym skokiem. Reprezentant Polski na półmetku rywalizacji zajmował wysoką, czwartą lokatę i po skoku na odległość 131 metrów tracił tylko 1,6 punktu do trzeciego miejsca, które zajmował reprezentant Japonii - Ryoyu Kobayashi . Niestety, w drugiej serii doszło do fatalnego dla 36-latka zwrotu akcji .

W drugiej serii Piotr Żyła spisał się znacznie słabiej. Polski skoczek najpierw długo czekał na zapalenie się zielonego światła z powodu silnych podmuchów wiatru z tyłu skoczni. I gdy wydawało się, że będzie musiał opuścić belkę, sędziowie nagle zdecydowali, że pora, by rozpoczął swój skok. Trener Thomas Thurnbichler poczekał jeszcze chwilę w nadziei, że warunki ulegną delikatniej poprawie, lecz w końcu musiał dać sygnał to startu.

Turniej Czterech Skoczni. Piotr Żyła z dużym spadkiem w drugiej serii. Co poszło nie tak?

Po skoku swojego podopiecznego mógł już tylko pokręcić głową z niezadowolenia. Piotr Żyła skoczył bowiem tylko 115 metrów, przez co spadł na 14. lokatę . Oznaczało to, że najwyżej sklasyfikowanym Polakiem został Kamil Stoch , który zakończył zmagania na 11. miejscu - najwyższym w tym sezonie Pucharu Świata w skokach narciarskich .

Piotr Żyła źle trafił z warunkami w tej drugiej serii. Ale na progu też popełnił lekki błąd - zrobił taką "pompkę" i nie zdążył już wyciągnąć z niej tego skoku nad próg skoczni. Troszeczkę z tyłu wszedł w powietrze, przez to łapie się opory. Natomiast warunki też trafił nieszczególne. I to spowodowało, że zajął ostatecznie 14. miejsce, które jest niezłym miejscem, ale na pewno ostrzył sobie zęby na lepszy wynik

O swoją próbę został zapytany później także sam Piotr Żyła. Reprezentant Polski stwierdził, że nie ma wielkiego żalu do sędziów, a już na pewno większy ma do samego siebie. - Do siebie mam bardziej pretensje, bo tak... No to nie był taki skok dobry... Po staremu, można powiedzieć - wyznał lakonicznie popularny "Wewiór".