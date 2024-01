Koszmar Niemców trwa, bolesny zwrot akcji dla drużyny Horngachera. „Jestem trochę zły”

Po raz ostatni niemiecki skoczek narciarski Turniej Czterech Skoczni wygrał ponad 20 lat temu. Było to w sezonie 2001/2002, kiedy Sven Hannawald zaskoczył świat skoków i jako pierwszy zwyciężył we wszystkich konkursach turnieju. W tym sezonie najlepszy podczas niemiecko-austriackich zmagań okazał się Ryoyu Kobayashi. Sytuacja ta przez wielu nazywana jest klątwą. - Nie popełniałem aż tak wielu błędów aż do niedzieli. One nie powinny się zdarzyć. W takiej imprezie musi się wszystko zgrać - przyznał Wellinger.