Koniec skandalicznych nagród. Kibice wpłynęli na Turniej Czterech Skoczni

Przed rokiem panie, podobnie jak teraz, miały kwalifikacje do Turnieju Dwóch Nocy dzień przed tym, jak na skoczni pojawili się skoczkowie. Oni w Sylwestra najpierw mieli treningi, a zaraz po nich kwalifikacje. Dopiero po tych zawodach zaczęła się rywalizacja kobiet w Turnieju Dwóch Nocy. Wyszło nieszczęśliwie.

Zdecydowana większość kibiców - mowa nawet o tysiącach - zaraz po kwalifikacjach skoczków, wyszła ze skoczni. Panie skakały zatem przy mocno przerzedzonych trybunach.

Kibice wpłynęli na Turniej Czterech Skoczni

Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS) postanowiła zatem zareagować. Zatem w Sylwestra w tym roku najpierw zobaczymy dwie serie treningowe skoczków (31 grudnia, godz. 11.00). Potem zacznie się konkurs kobiet (31 grudnia, godz. 13.00), a dopiero nim rozegrane zostaną kwalifikacje panów (31 grudnia, godz. 16.00). Skoczkowie zatem będą mieli kilka godzin przerwy między treningami a kwalifikacjami. To ma skłonić publiczność do pozostania na skoczni.

Podobno nawet organizatorzy zanotowali pierwszy sukces. Kombinowane bilety na konkurs kobiet i kwalifikacje panów kupiło prawie siedem tysięcy osób.

Koniec z żelem i ręcznikami. Tylko kasa

Przed rokiem Niemka Selina Freitag obnażyła prawdę, wyznając, co otrzymała za wygranie kwalifikacji w Garmisch-Partenkirchen. Zawodniczka przyznała, że dostała torbę z żelem pod prysznic, szamponem i czterema ręcznikami. Organizatorzy tym razem wyciągnęli wnioski i Japonka Nozomi Maruyama otrzymała czek na 3175 euro za triumf w kwalifikacjach.

Szkoda tylko, że środowa rywalizacja kobiet odbędzie się bez Polek. Zarówno Anna Twardosz, jak i Pola Bełtowska nie przebrnęły kwalifikacji. Ta druga została jednak okrzyknięta przez social media FIS "wojowniczką". To wszystko za sprawą tego, że skakała, choć nie była w stanie zapiąć nart z powodu urazu kciuka. Tę czynność wykonywały za nią inne osoby, co wymagało wielkie zaufanie ze strony 19-latki.

Z Garmisch-Partenkirchen - Tomasz Kalemba, Interia Sport

