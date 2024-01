Koniec kryzysu polskich skoczków? Treningi dają powody do optymizmu

Jeśli nie wydarzy się nic niespodziewanego, w sobotę rywalizacja o triumf w Turnieju Czterech Skoczni powinna rozegrać się pomiędzy Ryoyu Kobayashim i Andreasem Wellingerem. Japończyk w trzech poprzednich konkursach uzbierał najwięcej punktów, choć reprezentant Niemiec traci do niego tylko 4,8 punktu. Niemieccy kibice wierzą, że wreszcie doczekają się triumfu swojego rodaka. Czekają na to już 22 lata.

O godzinie 14:15 w piątek rozpoczął się trening przed kwalifikacjami do zawodów w Bischofshofen. Jako pierwszy na belce z Polaków pojawił się Maciej Kot. Doświadczony skoczek do tej pory nie sięgnął jeszcze po żadne punkty Pucharu Świata, choć w jego skokach w Insbrucku widać było lekką poprawę. W kwalifikacjach zajął on wówczas wysokie 18. miejsce, co nie przełożyło się niestety na dyspozycję w trakcie zawodów. Nie udało mu się zakwalifikować do serii finałowej. Jego pierwszy skok treningowy był jednak całkiem udany. Poszybował na 125. metr.