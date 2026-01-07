Partner merytoryczny: Eleven Sports

Kompletnie przestali się kryć ws. Stocha. Wymowne określenie na Polaka po TCS

Kamil Stoch już po raz ostatni miał okazję posmakować amtosfery Turnieju Czterech Skoczni, żegnając się z kibicami zgormadzonymi w Bischofshofen. Trzykrotny zdobywca "Złotego Orła" został pożegnany przez organizatorów, jak na prawdziwą legendę przystało, nie tylko na skoczni. Znaleziono nawet specjalne określenie na Polaka, a zachowanie wobec skoczka z Zębu jasno pokazuje, jaką postacią dla całego środowiska był Stoch.

Skoczek narciarski w pozycji siedzącej po wylądowaniu na śnieżnej skoczni, ubrany w kombinezon sportowy i kask z goglami, z widoczną liczbą startową oraz sponsorami na stroju.
Kamil Stoch podczas ostatniego Turnieju Czterech Skoczni w karierzeTomasz MarkowskiNewspix.pl

Nieubłaganie zbliża się moment, w którym po raz ostatni będziemy mogli oglądać Kamila Stocha jako jeszcze aktywnego zawodnika. Po sezonie 2025/2026 definitywnie kończy on swoją karierę skoczka, a kolejne konkursy są dla niego swoistym tournee pożegnalnym. Nie inaczej było w Bischofshofen, gdzie zakończył się 74. Turniej Czterech Skoczni.

Organizatorzy Turnieju Czterech Skoczni przygotowali specjalnego Złotego Orła dla lidera reprezentacji Polski i trzykrotnego zwycięzcy cyklu. To jednak nie koniec, bo pożegnali Polaka w jeszcze jeden sposób - który mógł wzbudzić zazdrość u Manuela Fettnera.

Tylko Stoch się pożegnał z TCS i wydało się, co o nim myślą. Wymowne określenie

W mediach społecznościowych, na oficjalnym koncie Turnieju Czterech Skoczni, pojawiła się specjalna grafika przygotowana na pożegnanie Kamila Stocha. Chwilę później pojawił się także wpis, w którym żegnano kończącego karierę razem z Polakiem Fettnera. Różnica jest jednak kolosalna. 

- To koniec ery. "Król" kończy etap Turnieju Czterech Skoczni - napisali organizatorzy, a post natychmiast zyskał kilka tysięcy polubień i setki komentarzy.

Zupełnie inaczej pożegnano z kolei Austriaka. Organizatorzy nie przygotowali na tę okoliczność żadnej specjalnej grafiki, dodając jedynie dwa zdjęcia Fettnera z podpisem "Danke Manuel" i wyjaśnieniem, że dla niego to również są ostatnie skoki w karierze skoczka.

Kamil Stoch trzykrotnie sięgał po Złotego Orła w czasie swojej kariery - w 2017, 2018 i 2021 roku. To czyni go jednym z najbardziej utytułowanych zawodników w historii Turnieju Czterech Skoczni. Również 3 razy zmagania wygrywali Ryoyu Kobnayashi, Bjorn Wirkola oraz Helmut Recknagel. Więcej zwycięstw od Stocha mają jedynie Jens Weißflog (4) oraz Janne Ahonen (5).

Skoki narciarskie. Konkurs w Bischofshofen
Turniej Czterech Skoczni

Nie tylko Kamil Stoch. Polska legenda kończy karierę. Pożegnanie w Bischofshofen

Kacper Dąderewicz
Kacper Dąderewicz
Sportowiec w zimowej czapce i medalem na szyi trzyma w jednej ręce dużą statuetkę w kształcie orła, a w drugiej narty. Ubrany w kombinezon z logo sponsorów, na twarzy szeroki uśmiech. W tle rozmazane elementy infrastruktury sportowej.
Kamil Stoch ze Złotym Orłem za 69. Turniej Czterech SkoczniCHRISTOF STACHEAFP
Sportowiec w czerwonej kurtce i czapce z polską flagą, trzymający w jednej ręce narty, a w drugiej pamiątkową statuetkę za trzecie miejsce, w tle zimowe, rozmazane otoczenie.
Kamil Stoch po ostatnim - jak na razie - podium w karierze w Pucharze Świata w skokachJENS SCHLUETER AFP
Polska flaga z napisem Kamil dziękujemy trzymana przez osobę na stadionowych trybunach, widoczne metalowe barierki oraz fragmenty siedzisk i kibiców w tle.
Kamil Stoch przysporzył polskim kibicom wielu powodów do satysfakcji. Ale wciąż nie powiedział jeszcze ostatniego słowa Foto OlimpikAFP

