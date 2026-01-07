Kompletnie przestali się kryć ws. Stocha. Wymowne określenie na Polaka po TCS

Nieubłaganie zbliża się moment, w którym po raz ostatni będziemy mogli oglądać Kamila Stocha jako jeszcze aktywnego zawodnika. Po sezonie 2025/2026 definitywnie kończy on swoją karierę skoczka, a kolejne konkursy są dla niego swoistym tournee pożegnalnym. Nie inaczej było w Bischofshofen, gdzie zakończył się 74. Turniej Czterech Skoczni.

Organizatorzy Turnieju Czterech Skoczni przygotowali specjalnego Złotego Orła dla lidera reprezentacji Polski i trzykrotnego zwycięzcy cyklu. To jednak nie koniec, bo pożegnali Polaka w jeszcze jeden sposób - który mógł wzbudzić zazdrość u Manuela Fettnera.

Tylko Stoch się pożegnał z TCS i wydało się, co o nim myślą. Wymowne określenie

W mediach społecznościowych, na oficjalnym koncie Turnieju Czterech Skoczni, pojawiła się specjalna grafika przygotowana na pożegnanie Kamila Stocha. Chwilę później pojawił się także wpis, w którym żegnano kończącego karierę razem z Polakiem Fettnera. Różnica jest jednak kolosalna.

Cuprum Stilon Gorzów - InPost ChKS Chełm. Skrót meczu Polsat Sport

- To koniec ery. "Król" kończy etap Turnieju Czterech Skoczni - napisali organizatorzy, a post natychmiast zyskał kilka tysięcy polubień i setki komentarzy.

Rozwiń

Zupełnie inaczej pożegnano z kolei Austriaka. Organizatorzy nie przygotowali na tę okoliczność żadnej specjalnej grafiki, dodając jedynie dwa zdjęcia Fettnera z podpisem "Danke Manuel" i wyjaśnieniem, że dla niego to również są ostatnie skoki w karierze skoczka.

Kamil Stoch trzykrotnie sięgał po Złotego Orła w czasie swojej kariery - w 2017, 2018 i 2021 roku. To czyni go jednym z najbardziej utytułowanych zawodników w historii Turnieju Czterech Skoczni. Również 3 razy zmagania wygrywali Ryoyu Kobnayashi, Bjorn Wirkola oraz Helmut Recknagel. Więcej zwycięstw od Stocha mają jedynie Jens Weißflog (4) oraz Janne Ahonen (5).

Kamil Stoch ze Złotym Orłem za 69. Turniej Czterech Skoczni CHRISTOF STACHE AFP

Kamil Stoch po ostatnim - jak na razie - podium w karierze w Pucharze Świata w skokach JENS SCHLUETER AFP

Kamil Stoch przysporzył polskim kibicom wielu powodów do satysfakcji. Ale wciąż nie powiedział jeszcze ostatniego słowa Foto Olimpik AFP