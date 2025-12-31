Partner merytoryczny: Eleven Sports

Kolejny skandal z Norwegami. Ukryta wkładka i dyskwalifikacja

Tomasz Kalemba

Tomasz Kalemba

Blisko cztery godziny trzeba było czekać na oficjalne wyniki konkursu kobiet w Turnieju Dwóch Nocy w Garmisch-Partenkirchen. Wszystko za sprawą Anne Odine Stroem, dwukrotnej mistrzyni świata z Trondheim. To zresztą nie był dobry dzień dla Norwegów, bo w kwalifikacjach panów do czwartkowego konkursu Turnieju Czterech Skoczni zdyskwalifikowany został Halvor Egner Granerud.

Mężczyzna w średnim wieku ubrany w sportową kurtkę i czapkę z logo FIS, patrzy lekko w górę, tło rozmyte z kolorowymi plamami sugerującymi obecność innych ludzi.
Sandro Pertile, dyrektor Pucharu ŚwiataDANIEL KARMANN / DPA / dpa Picture-Alliance via AFPAFP

W skrócie

  • Dyskwalifikacja Anne Odine Stroem po wykryciu niedozwolonej wkładki w skarpetce podczas Turnieju Dwóch Nocy wywołała wielogodzinne opóźnienie ogłoszenia oficjalnych wyników.
  • Norweska drużyna tłumaczyła sytuację problemami zdrowotnymi zawodniczki, jednak brak wymaganej dokumentacji medycznej nie uchronił jej przed karą.
  • Dodatkowo, Halvor Egner Granerud został zdyskwalifikowany w kwalifikacjach mężczyzn za nieprzepisowy kombinezon, co przekreśliło jego start w konkursie.
Konkurs kobiet w Turnieju Dwóch Nocy zakończył się o godzinie 14.24. Przez blisko cztery godziny wyniki zawodów nie były jednak oficjalne. Wszystko za sprawą kontroli Norweżki Anne Odine Stroem.

Mimo że ona wyszła z niej dość szybko, to jednak przez wiele godzin widniał komunikat, że "trwa kontrola sprzętu".

"Wydarzenia": Nastolatkowie zbudowali skocznię narciarskąPolsat News

Dodatkowa podeszwa. Jest komunikat FIS

"Podczas kontroli sprzętu po zawodach w jednej ze skarpetek zawodniczki Anny Odine Stroem, znaleziono dodatkową podeszwę. Użycie dodatkowej podeszwy jest niedozwolone na mocy artykułu 222.5 ICR i będzie skutkować dyskwalifikacją zawodniczki" - taki komunikat przesłała Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS).

Do sprawy w rozmowie z dziennikarzami odniósł się też Sandro Pertile, dyrektor Pucharu Świata, który powiedział wprost:

Nie sądzę, żeby chciała oszukiwać.

To naprawdę dziwna sytuacja, bo Norwegowie bronią się tym, że Stroem na jedną nogę krótszą i stąd ta wkładka. Tyle że nie ma to żadnych dokumentów.

- To był dość długi proces i przepraszamy za długi czas oczekiwania. To był pierwszy raz, kiedy mieliśmy do czynienia z taką sytuacją. Naszą procedurą jest unikanie popełniania błędów. To naruszenie przepisów dotyczących sprzętu i skutkuje żółtą kartką - mówił Pertile.

Norwegowie zasłaniali się problemami zdrowotnymi zawodniczki, ale Pertile nie chciał o nich mówić, zasłaniając się tajemnicą medyczną. Przyznał jednak, że FIS uczulała trenerów, by takie sytuacje zgłaszać.

- Po kontroli otrzymaliśmy dokumentację medyczną i spróbujemy ją zrozumieć w najbliższych godzinach, ponieważ oczywiście musimy się teraz odnieść do komisji medycznej. Na podstawie faktów, które mamy dzisiaj, jedyne co możemy zrobić, to zdyskwalifikować zawodniczkę - przyznał Pertile.

    Agnieszka Baczkowska: nie traktowałabym tego w kategorii oszustwa

    Bez dwóch zdań ukryta wkładka może wpływać na kontrolę kroku, a tym samym na kształt kombinezonu.

    - Nie traktowałabym tego w kategorii oszustwa. Mogą się pojawić jeszcze dokumenty medyczne, ale najpierw trzeba je dostarczyć - ironizowała Agnieszka Baczkowska, odpowiadająca za kontrolę u kobiet.

    Takie przypadki już się zdarzały, ale one były wyłapywane w oficjalnych treningach. W konkursie mamy jednak do czynienia pierwszy raz z taką sytuacją. Jak się ma problem medyczny, to się przychodzi i przedstawia możliwe rozwiązanie sytuacji
    dodała.

    Halvor Egner Granerud zdyskwalifikowany

    Zdyskwalifikowany został też Halvor Egner Granerud, ale to już w kwalifikacjach do czwartkowego konkursu Turnieju Czterech Skoczni (1 stycznia. godz. 14.00). W jego przypadku za krótka - o dwa milimetry - okazała się jedna z nogawek. To podobny casus do Timiego Zajca w Oberstdorfie.

    Ciekawostką jest fakt, że po konkursach w Oberstdorfie Norwegowie zaatakowali Austriaków i teraz dwoje zawodników z tego kraju zostało zdyskwalifikowanych.

    Z Garmisch-Partenkirchen - Tomasz Kalemba, Interia Sport

    Skoczek narciarski w locie podczas konkursu skoków narciarskich, sylwetka sportowca w białym kombinezonie na tle błękitnego nieba, narty rozstawione szeroko, na nartach widoczne logo producenta.
    Anne Odine StroemPhilipp GuellandAFP
    Mężczyzna w niebieskiej kurtce i opasce na głowie stoi przy ogrodzeniu z identyfikatorami na szyi, z tyłu rozmyty krajobraz górski oraz osoby w kurtkach sportowych.
    Sandro Pertile, dyrektor Pucharu ŚwiataJure MAKOVECAFP
    Skoki narciarskie - reprezentant Norwegii - Halvor Egner Granerud
    Halvor Egner GranerudANDRZEJ IWANCZUK / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

