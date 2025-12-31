Kolejny skandal z Norwegami. Ukryta wkładka i dyskwalifikacja

W skrócie Dyskwalifikacja Anne Odine Stroem po wykryciu niedozwolonej wkładki w skarpetce podczas Turnieju Dwóch Nocy wywołała wielogodzinne opóźnienie ogłoszenia oficjalnych wyników.

Norweska drużyna tłumaczyła sytuację problemami zdrowotnymi zawodniczki, jednak brak wymaganej dokumentacji medycznej nie uchronił jej przed karą.

Dodatkowo, Halvor Egner Granerud został zdyskwalifikowany w kwalifikacjach mężczyzn za nieprzepisowy kombinezon, co przekreśliło jego start w konkursie.

Konkurs kobiet w Turnieju Dwóch Nocy zakończył się o godzinie 14.24. Przez blisko cztery godziny wyniki zawodów nie były jednak oficjalne. Wszystko za sprawą kontroli Norweżki Anne Odine Stroem.

Mimo że ona wyszła z niej dość szybko, to jednak przez wiele godzin widniał komunikat, że "trwa kontrola sprzętu".

Dodatkowa podeszwa. Jest komunikat FIS

"Podczas kontroli sprzętu po zawodach w jednej ze skarpetek zawodniczki Anny Odine Stroem, znaleziono dodatkową podeszwę. Użycie dodatkowej podeszwy jest niedozwolone na mocy artykułu 222.5 ICR i będzie skutkować dyskwalifikacją zawodniczki" - taki komunikat przesłała Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS).

Do sprawy w rozmowie z dziennikarzami odniósł się też Sandro Pertile, dyrektor Pucharu Świata, który powiedział wprost:

Nie sądzę, żeby chciała oszukiwać.

To naprawdę dziwna sytuacja, bo Norwegowie bronią się tym, że Stroem na jedną nogę krótszą i stąd ta wkładka. Tyle że nie ma to żadnych dokumentów.

- To był dość długi proces i przepraszamy za długi czas oczekiwania. To był pierwszy raz, kiedy mieliśmy do czynienia z taką sytuacją. Naszą procedurą jest unikanie popełniania błędów. To naruszenie przepisów dotyczących sprzętu i skutkuje żółtą kartką - mówił Pertile.

Norwegowie zasłaniali się problemami zdrowotnymi zawodniczki, ale Pertile nie chciał o nich mówić, zasłaniając się tajemnicą medyczną. Przyznał jednak, że FIS uczulała trenerów, by takie sytuacje zgłaszać.

- Po kontroli otrzymaliśmy dokumentację medyczną i spróbujemy ją zrozumieć w najbliższych godzinach, ponieważ oczywiście musimy się teraz odnieść do komisji medycznej. Na podstawie faktów, które mamy dzisiaj, jedyne co możemy zrobić, to zdyskwalifikować zawodniczkę - przyznał Pertile.

Agnieszka Baczkowska: nie traktowałabym tego w kategorii oszustwa

Bez dwóch zdań ukryta wkładka może wpływać na kontrolę kroku, a tym samym na kształt kombinezonu.

- Nie traktowałabym tego w kategorii oszustwa. Mogą się pojawić jeszcze dokumenty medyczne, ale najpierw trzeba je dostarczyć - ironizowała Agnieszka Baczkowska, odpowiadająca za kontrolę u kobiet.

Takie przypadki już się zdarzały, ale one były wyłapywane w oficjalnych treningach. W konkursie mamy jednak do czynienia pierwszy raz z taką sytuacją. Jak się ma problem medyczny, to się przychodzi i przedstawia możliwe rozwiązanie sytuacji

Halvor Egner Granerud zdyskwalifikowany

Zdyskwalifikowany został też Halvor Egner Granerud, ale to już w kwalifikacjach do czwartkowego konkursu Turnieju Czterech Skoczni (1 stycznia. godz. 14.00). W jego przypadku za krótka - o dwa milimetry - okazała się jedna z nogawek. To podobny casus do Timiego Zajca w Oberstdorfie.

Ciekawostką jest fakt, że po konkursach w Oberstdorfie Norwegowie zaatakowali Austriaków i teraz dwoje zawodników z tego kraju zostało zdyskwalifikowanych.

Z Garmisch-Partenkirchen - Tomasz Kalemba, Interia Sport

