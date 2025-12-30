Partner merytoryczny: Eleven Sports

Klasyfikacja Turnieju Czterech Skoczni. Prevc liderem. Tomasiak najwyżej z Polaków

Aleksy Kiełbasa

Aleksy Kiełbasa

Za nami pierwszy konkurs 74. Turnieju Czterech Skoczni. Jego triumfatorem został Domen Prevc. Najwyżej sklasyfikowanym z Polaków był Kacper Tomasiak, a poza tym awans do drugiej serii wywalczyli jeszcze Kamil Stoch oraz Paweł Wąsek. Jak te wyniki wpłynęły na klasyfikację generalną Turnieju Czterech Skoczni? Które miejsca zajmują Polacy i kto prowadzi w wyścigu o Złotego Orła?

Zawodnik w stroju narciarskim, trzymający narty skokowe, uśmiecha się do kamery w trakcie zawodów na tle rozmytej publiczności i banerów reklamowych.
Kacper Tomasiak podczas 74. Turnieju Czterech SkoczniEXPA/ Tadeusz MieczynskiNewspix.pl

Zgodnie z tradycją na skoczni w Oberstdorfie odbył się pierwszy konkurs 74. Turnieju Czterech Skoczni. Wygrał go Domen Prevc, przed Danielem Tschofenigiem i Felixem Hofmannem. Najlepiej spośród Polaków spisał się Kacper Tomasiak, który zajął 14. miejsce. Ponadto na 17. pozycji uplasował się Kamil Stoch, a na 28. Paweł Wąsek.

Klasyfikacja Turnieju Czterech Skoczni. Prowadzi Domen Prevc. Tomasiak najlepszym z Polaków

Wyniki pierwszego konkursu w Oberstdorfie bezpośrednio wpłynęły na klasyfikację generalną Turnieju Czterech Skoczni. W związku z tym prowadzi Domen Prevc z przewagą aż 17,5 punktu nad Danielem Tshofenigiem i 18,6 punktu nad Felixem Hofmannem. Blisko czołowej trójki plasują się też kolejno Jan Hoerl, Phillip Raimund i Ryoyu Kobayashi. Pozostali mają już większą stratę do lidera. Kacper Tomasiak zajmuje 14. miejsce, Kamil Stoch 17., a Paweł Wąsek 28.

Skrócona klasyfikacja generalna 74. Turnieju Czterech Skoczni po pierwszym konkursie:

  • 1. Domen Prevc (SŁO) 316.7 pkt
  • 2. Daniel Tschofenig (AUS) 299.2 pkt
  • 3. Felix Hoffmann (NIE) 297.3 pkt
  • 4. Jan Hoerl (AUS) 297.1 pkt
  • 5. Philipp Raimund (NIE) 295.6 pkt
  • 6. Ryoyu Kobayashi (JAP) 295 pkt
  • 7. Stephan Embacher (AUS) 291.2 pkt
  • 8. Jonas Schuster (AUS) 287.4 pkt
  • 9. Stefan Kraft (AUS) 286.4 pkt
  • 10. Kristoffer Eriksen Sundal (NOR) 285.6 pkt
  • ...
  • 14. Kacper Tomasiak 279.7 pkt
  • 17. Kamil Stoch 271.2 pkt
  • 28. Paweł Wąsek 238 pkt
  • 33. Maciej Kot 123.1 pkt
  • 36. Piotr Żyła 118.8 pkt

Kolejny konkurs Turnieju Czterech Skoczni już w najbliższy czwartek 1 stycznia. Rywalizacja przeniesie się do Garmisch-Partenkirchen, a obiektem rywalizacji będzie skocznia Grosse Olympiaschanze HS 142. Zawody zaplanowano na godzinę 14:00. Relacje tekstowe oraz wyniki kwalifikacji i konkursu w Interii Sport.

Młody skoczek narciarski w kasku i kombinezonie startowym z numerem 53 stoi na tle gór oraz lasu w słoneczny dzień.
Kacper TomasiakEPA/ANNA SZILAGYIPAP
Uśmiechnięty skoczek narciarski ubrany w kombinezon sportowy, kask z polską flagą oraz numerem startowym 14, trzymający narty z widocznymi logotypami sponsorskimi na tle rozmazanego stadionu.
Kamil StochEPA/ANNA SZILAGYIPAP

