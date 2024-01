Katastrofalne wieści ws. Polaków. Ogromny regres całej reprezentacji

Każdy kibic skoków narciarskich w Polsce widzi, że forma naszych zawodników od początku tego sezonu jest bardzo słaba. Szczytem ich możliwości są obecnie miejsca na przełomie drugiej i trzeciej "10", co przy potencjale Kamila Stocha, Dawida Kubackiego albo Piotra Żyły jest wynikiem znacznie poniżej oczekiwań. Niestety zestawiając sezon do sezonu wygląda to wręcz katastrofalnie. Matematyka jest dla Polaków nieubłagana.