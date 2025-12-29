Partner merytoryczny: Eleven Sports

Katastrofa wisiała w powietrzu. Niesamowite, co wyprawiał Piotr Żyła. Jest komentarz skoczka

Tomasz Kalemba

Miejsca pod koniec stawki zajmował Piotr Żyła w treningach w Oberstdorfie przed kwalifikacjami do poniedziałkowego konkursu Turnieju Czterech Skoczni. Przecieraliśmy oczy ze zdumienia, widząc, co wyprawia nasz skoczek. Po tym najważniejszym skoku pojawiła się jednak u 38-latka dziecięca radość, a potem tłumaczył, co się działo.

Zawodnik w kombinezonie narciarskim z nartami na ramieniu, sylwetka na tle gór oraz zachodzącego słońca, w oddali widoczne ośnieżone szczyty.
Piotr ŻyłaTomasz MarkowskiNewspix.pl

W pierwszym treningu na skoczni Schattenberg w Oberstdorfie Piotr Żyła był 61. Za nim było tylko trzech skoczków. W drugim był 52. Zapachniało katastrofą.

Na szczęście na kwalifikacje nasz multimedalista mistrzostw świata przebudził się i zajął 22. miejsce. Jego rywalem w parze w poniedziałkowym konkursie będzie Estończyk Artti Aigro.

Piotr Żyła: były trudne chwile, ale wyszedłem z tego obronną ręką

- Piotrek skakał w treningach katastrofalnie. Miał duży problem z pozycją dojazdową - przyznał Maciej Maciusiak, trener kadry polskich skoczków, w rozmowie z Interia Sport.

Żyła po skoku w kwalifikacjach cieszył się jak dziecko. I to wcale nie dziwi po jego wcześniejszych popisach.

- Po tych świętach nie miałem trochę kontaktu głowy z nogami. I to był największy problem. Udało się jednak rozbudzić. Jestem zadowolony, bo wystąpię w konkursie. Były trudne chwile w Oberstdorfie, ale wyszedłem z tego obronną ręką - mówił Żyła.

Po tych dwóch pierwszych skokach już brakowało mi cierpliwości. Pomyślałem: Jezus, Maryja, trzeba się obudzić! Po tym pierwszym skoku wiedziałem, że mój baniak nie działa, jak trzeba
dodał.

Żyła zapytany o to, z jakim celem przyjechał na Turniej Czterech Skoczni, odparł: - Walczyć! I pokonać samego siebie. W niedzielę mi się to udało. Chcę skakać naprawdę fajnie w tym turnieju. Chciałbym w każdym konkursie dawać z siebie tyle, ile mogę. To jest dla mnie ważne.

Kwalifikacje wygrał Słoweniec Domen Prevc, a najlepszym z Polaków był Kamil Stoch, który zajął 14. miejsce.

Z Oberstdorfu - Tomasz Kalemba, Interia Sport

Tomasz Kalemba
Skoczek narciarski wykonujący skok na tle zabudowań górskiego miasteczka, w oddali widać rozległy krajobraz, kościół oraz lekko zamglone wzgórza.
Piotr ŻyłaEPA/ANNA SZILAGYIPAP
Skocznia narciarska otoczona górskim krajobrazem, z ustawioną aparaturą fotograficzną oraz samochodem na platformie promocyjnej. Liczni kibice zgromadzeni wokół obiektu, trybuny wypełnione. Oświetlenie i telebimy dodają atmosfery sportowej imprezy.
Skocznia Schattenberg w OberstdorfieTomasz KalembaINTERIA.PL
Piotr Żyła
Piotr ŻyłaMarcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

