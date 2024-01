72. Turniej Czterech Skoczni kompletnie nie idzie po myśli Halvora Egnera Graneruda i Dawida Kubackiego. Skoczkowie jeszcze kilkanaście miesięcy temu bili się o Złotego Orła, a teraz są daleko w "generalce". Niespodziankę już na starcie sprawił Norweg, który w Oberstdorfie nie awansował do finałowej serii i tym samym pogrzebał sobie szansę na dobry wynik w imprezie. Po zawodach stanął przed kamerami i wyjawił brutalną prawdę . "To jeden z moich ciężkich dni na skoczni. Nie mam na to dobrego wyjaśnienia. To dla mnie koniec Turnieju Czterech Skoczni" - wyznał w rozmowie z portalem "Dagbladet"