Kamil Stoch wyznał bolesną prawdę, bezwzględne słowa Polaka. Nagle przerwał wywiad

To był dzień bardzo pracowity, aczkolwiek bez owoców tej pracy, no bo w moich skokach było bardzo dużo błędów. Były spóźnione, nie potrafiłem dobrze utrzymać stabilnej pozycji. Przez to nie było dobrej energii w locie, a to przełożyło się na kiepskie odległości

~ powiedział Kamil Stoch po zawodach Turnieju Czterech Skoczni w Ga-Pa w rozmowie z portalem Skijumping.pl