Kamil Stoch stał rozczarowany. Nie gryzł się w język. "To był dramat"

Tak na koniec dnia to jestem trochę zawiedziony swoją postawą. Ten ostatni skok to był dramat. Trochę przyćmił mi całą pracę, jaką wykonywałem. Ale no nic, tego już nie cofnę. Trzeba dalej harować. Dziękuję bardzo wszystkim kibicom za wsparcie, bo tego dostawaliśmy mnóstwo

~ Kamil Stoch dla "Eurosportu"