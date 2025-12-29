Kamil Stoch skakał z radości, a kibice zgotowali mu owację. I wtedy mistrz wypalił żartem

Kamil Stoch już w niedzielnych kwalifikacjach pokazał się z dobrej strony w Oberstdorfie, zajmując 14. miejsce. Napędził nam jednak nieco strachu w serii próbnej przed konkursem, w której był... ostatni.

- To był wypadek przy pracy. Wiedziałem, że jak zrobię w zawodach swoją robotę, to będzie dobrze - mówił Stoch.

"Wydarzenia": Nastolatkowie zbudowali skocznię narciarską Polsat News

Kibice zgotowali Kamilowi Stochowi owację. Ten wypalił żartem

I zrobił. Po pierwszej serii zajmował 17. miejsce. W drugiej zanotował 19. wynik i finalnie dało to 17. lokatę.

- Mnie się te moje skoki podobały. Nie wiem, czy to jest mój maksymalny potencjał, choć na tę chwilę pewnie tak. Biorę to co jest i cieszę się tym, co jest, bo to były naprawdę solidne skoki - powiedział 38-latek.

Kibice zgotowali Stochowi owację po ostatnim skoku, a on podziękował im za doping. To był dla niego ostatni konkurs w karierze na skoczni Schattenberg.

Trochę krwi im tutaj napsułem przez wiele lat, to teraz się cieszyli

- Cieszę się, że publiczność też tak reaguje na to, co robię na skoczni. Chcę z tego czerpać - dodał.

Stoch przyznał, że wraz z każdym takim skokiem staje się zawodnikiem mocniejszym psychicznie.

Konkurs w Oberstdorfie padł łupem Słoweńca Domena Prevca. To była pierwsza wygrana zawodnika z tego kraju na skoczni Schattenberg w historii. Podium uzupełnili Austriak Daniel Tschofenig i Niemiec Felix Hoffmann. Początkowo na podium był też Słoweniec Timi Zajc, który jednak został zdyskwalifikowany.

Najlepszym z Polaków był Kacper Tomasiak, który zajął 14. miejsce. Paweł Wąsek został sklasyfikowany na 28. pozycji.

Z Oberstdorfu - Tomasz Kalemba, Interia Sport

Kamil Stoch EPA/ANNA SZILAGYI PAP

Skocznia Schattenberg w Oberstdorfie Tomasz Kalemba INTERIA.PL

Kamil Stoch PZN materiały prasowe