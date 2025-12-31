Partner merytoryczny: Eleven Sports

Kacper Tomasiak zmierzy się z legendą. Oto pary KO konkursu w Ga-Pa

Katarzyna Koprowicz

Oprac.: Katarzyna Koprowicz

Za nami kwalifikacje do noworocznego konkursu w Garmisch-Partenkirchen - o kolejne punkty do klasyfikacji Turnieju Czterech Skoczni powalczy czterech Polaków, z których najlepiej spisał się Kamil Stoch. Wiadomo już, z którymi rywalami "Biało-Czerwoni" powalczą o przepustkę do zawodów. Zdecydowanymi faworytami w swoich parach będą wspomniany Stoch i Kacper Tomasiak. Drugi z nich zmierzy się z legendą skoków narciarskich.

Zawodnik w kombinezonie narciarskim oraz kasku z numerem startowym 25 trzyma narty i uśmiecha się do kamery po zakończonym skoku narciarskim, w tle widać rozmyty tłum kibiców oraz operatora z profesjonalną kamerą.
Kacper TomasiakEXPA/ Tadeusz MieczynskiNewspix.pl

Pierwszy konkurs 74. Turnieju Czterech Skoczni, tradycyjnie rozgrywany w Oberstdorfie, z dużą przewagą nad rywalami wygrał Domen Prevc. Rewelacyjnie dysponowany Słoweniec drugiego Daniela Tschofeniga wyprzedził o 17,5 pkt, potwierdzając, że nie bez powodu jest najpoważniejszym faworytem do zgarnięcia Złotego Orła.

W Oberstdorfie punktowało trzech Polaków: Kacper Tomasiak, Kamil Stoch i Paweł Wąsek. Wspomniano zawodnicy oraz Maciej Kot i Piotr Żyła przystąpili też najpierw do środowych treningów (ponownie najlepiej z Polaków spisał się Tomasiak) oraz kwalifikacji do konkursu w Garmisch-Partenkirchen. W tych wzięło udział 69 zawodników.

    Jako pierwszy z podopiecznych Macieja Maciusiaka na belce startowej zasiadł Maciej Kot, który skoczył 130 m, co dało mu pewny awans do czwartkowego konkursu. Kilka minut później przepustkę do zawodów uzyskał Paweł Wąsek, chociaż skoczył siedem metrów bliżej od kolegi z kadry. Zawiódł za to Piotr Żyła - popularny "Wewiór" uzyskał zaledwie 120 m i nie zobaczymy go w noworocznym konkursie.

    Dobrą formę z Oberstdorfu potwierdził Kamil Stoch - utytułowany skoczek poszybował na 136 m, obejmując po swojej próbie prowadzenie w kwalifikacjach. Identyczną odległość uzyskał Kacper Tomasiak, nieznacznie ustępując bardziej doświadczonemu Stochowi. Tym samym to trzykrotny mistrz olimpijski był najlepszym z Polaków w czwartkowych kwalifikacjach, które wygrał Domen Prevc:

    1. Domen Prevc - 150.6 pkt

    2. Jan Hoerl - 146.2

    3. Stephan Embacher - 143.2

    (…)

    9. Kamil Stoch - 136.1

    12. Kacper Tomasiak - 134.1

    17. Maciej Kot - 127.8

    33. Paweł Wąsek - 116.1

    53. Piotr Żyła - 100.7

    Od razu po konkursie organizatorzy Turnieju Czterech Skoczni opublikowali listę par KO - tradycyjnie, najlepszy zawodnik kwalifikacji zmierzy się z najsłabszym spośród tych z awansem itd.  Najtrudniejsze zadanie z grona polskich skoczków czeka Pawła Wąska, który zmierzy się z dobrze dysponowanym Norwegiem.

    Oto pary z udziałem polskich skoczków:

    Paweł Wąsek - Johann Andre Forfang

    Marius Lindvik - Maciej Kot

    Simon Amman - Kacper Tomasiak

    Jewhen Marusiak - Kamil Stoch

    Skoczek narciarski w powietrzu podczas lotu, rozłożone narty, kask i kombinezon sportowy, niebieskie niebo w tle.
    Kacper TomasiakEPA/ANNA SZILAGYIPAP
    Kamil Stoch ma na koncie trzy złote medale olimpijskie. Czy w przyszłym roku powalczy o kolejny?
    Kamil StochAFP
    Skoczek narciarski uśmiechający się w stroju sportowym, trzyma narty i stoi na tle rozmytej publiczności oraz reklam bandowych.
    Maciej KotJENS SCHLUETER AFP

