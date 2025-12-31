Kacper Tomasiak zmierzy się z legendą. Oto pary KO konkursu w Ga-Pa

Pierwszy konkurs 74. Turnieju Czterech Skoczni, tradycyjnie rozgrywany w Oberstdorfie, z dużą przewagą nad rywalami wygrał Domen Prevc. Rewelacyjnie dysponowany Słoweniec drugiego Daniela Tschofeniga wyprzedził o 17,5 pkt, potwierdzając, że nie bez powodu jest najpoważniejszym faworytem do zgarnięcia Złotego Orła.

W Oberstdorfie punktowało trzech Polaków: Kacper Tomasiak, Kamil Stoch i Paweł Wąsek. Wspomniano zawodnicy oraz Maciej Kot i Piotr Żyła przystąpili też najpierw do środowych treningów (ponownie najlepiej z Polaków spisał się Tomasiak) oraz kwalifikacji do konkursu w Garmisch-Partenkirchen. W tych wzięło udział 69 zawodników.

Oto pary KO konkursu w Ga-Pa. Z nimi będą rywalizowali Polacy

Jako pierwszy z podopiecznych Macieja Maciusiaka na belce startowej zasiadł Maciej Kot, który skoczył 130 m, co dało mu pewny awans do czwartkowego konkursu. Kilka minut później przepustkę do zawodów uzyskał Paweł Wąsek, chociaż skoczył siedem metrów bliżej od kolegi z kadry. Zawiódł za to Piotr Żyła - popularny "Wewiór" uzyskał zaledwie 120 m i nie zobaczymy go w noworocznym konkursie.

Dobrą formę z Oberstdorfu potwierdził Kamil Stoch - utytułowany skoczek poszybował na 136 m, obejmując po swojej próbie prowadzenie w kwalifikacjach. Identyczną odległość uzyskał Kacper Tomasiak, nieznacznie ustępując bardziej doświadczonemu Stochowi. Tym samym to trzykrotny mistrz olimpijski był najlepszym z Polaków w czwartkowych kwalifikacjach, które wygrał Domen Prevc:

1. Domen Prevc - 150.6 pkt

2. Jan Hoerl - 146.2

3. Stephan Embacher - 143.2

(…)

9. Kamil Stoch - 136.1

12. Kacper Tomasiak - 134.1

17. Maciej Kot - 127.8

33. Paweł Wąsek - 116.1

53. Piotr Żyła - 100.7

Od razu po konkursie organizatorzy Turnieju Czterech Skoczni opublikowali listę par KO - tradycyjnie, najlepszy zawodnik kwalifikacji zmierzy się z najsłabszym spośród tych z awansem itd. Najtrudniejsze zadanie z grona polskich skoczków czeka Pawła Wąska, który zmierzy się z dobrze dysponowanym Norwegiem.

Oto pary z udziałem polskich skoczków:

Paweł Wąsek - Johann Andre Forfang

Marius Lindvik - Maciej Kot

Simon Amman - Kacper Tomasiak

Jewhen Marusiak - Kamil Stoch

Dawid Kubacki po kwalifikacjach do konkursu w Bischofshofen. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Kacper Tomasiak EPA/ANNA SZILAGYI PAP

Kamil Stoch AFP

Maciej Kot JENS SCHLUETER AFP