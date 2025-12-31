Partner merytoryczny: Eleven Sports

Kacper Tomasiak usiadł na belce i nagle go zamurowało. Tłumaczył, co się stało

Kacper Tomasiak znowu błysnął na Turnieju Czterech Skoczni. W jednej z serii treningowych zajął siódme miejsce, a w kwalifikacjach był 12. W nich jednak mierzył się z pewnym problemem. Kiedy usiadł na belce i nagle go zamurowało. Po konkursie tłumaczył, co się stało.

Skoczek narciarski w kombinezonie startowym oraz kasku stoi ze sprzętem w strefie przygotowań, obok powiększony fragment ukazujący sportowca z numerem startowym 57, koncentrującego się przed skokiem.
Kacper TomasiakJFK/EXPA/Newspix.pl/youtube.com/@fisskijumpingINTERIA.PL

Kacper Tomasiak to jeden z najlepszych w historii polskich skoków debiutantów w Pucharze Świata. 18-latek w Oberstdorfie zajął 14. miejsce, a teraz kontynuuje dobre skakanie w Garmisch-Partenkirchen.

Skoczek LKS Klimczok Bystra znakomicie przywitał się z kolejną skocznią Turnieju Czterech Skoczni. W drugiej serii treningowej uzyskał siódmy wynik, a w kwalifikacjach zajął 12. miejsce.

Kacper Tomasiak tłumaczy, co się stało na belce

W nich jednak nagle go zamurowało. Usiadł na belce, zaczął robić znak krzyża, kiedy... zatrzymał dłoń i popatrzył na rękę.

Sprawdzałem, czy mam dopięte wszystkie zamki. Robię to, co skok, ale... Może nie zawsze to jednak widać. Myślę, że operator kamery był trochę złośliwy, skupiając się na tym momencie
śmiał się Tomasiak.

- Jeśli chodzi o same skoki, to na pewno mogło być lepiej w locie. Tam jeszcze popełniłem kilka błędów, ale jednak zacząłem skakanie na nowej skoczni lepiej niż w Oberstdorfie. Moje skoki były na naprawdę bardzo dobrym poziomie - dodał.

    Tomasiak pracuje nad tym błędem

    W Ga-Pa dało się zauważyć już kolejny raz, że Tomasiak zaraz po wyjściu z progu ma problem z jedną z nart. Przez to zaczyna go bujać w locie i to powoduje stratę metrów.

    Pracujemy nad tym, by ten błąd wyeliminować. Lepiej, by on się nie powtarzał, choć nie powoduje on wielkiej straty w metrach
    tłumaczył 18-latek.

    W czwartkowym konkursie (1 stycznia, godz. 14.00) rywalem Tomasiaka w parze będzie Szwajcar Simon Ammann.

    Kwalifikacje wygrał Słoweniec Domen Prevc. Najlepszym z Polaków był Kamil Stoch, który zajął dziewiąte miejsce. Maciej Kot - 17., a Paweł Wąsek 33.

    Z Garmisch-Partenkirchen - Tomasz Kalemba, Interia Sport

