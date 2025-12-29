Kacper Tomasiak przebił największych polskich skoczków. Znakomity debiut 18-latka

Trzeba docenić ten występ Kacpra Tomasiaka. Młody Polak wyciągnął szybko wnioski po seriach treningowych i kwalifikacjach i w poniedziałkowym konkursie Turnieju Czterech Skoczni w Oberstdorfie zajął 14. miejsce. To jest zatem najlepszy debiut polskiego skoczka od sezonu 1969/1970.

Wówczas 23-letni Tadeusz Pawlusiak zajął 13. miejsce. Lepszy debiut od Tomasiaka notował jeszcze tylko prawie 19-letni Józef Przybyła, a w takim wieku jest też Tomasiak, który rozpoczął rywalizację w Turnieju Czterech Skoczni od zajęcia szóstej pozycji.

Kacper Tomasiak działa jak komputer. "To jest dobry prognostyk"

- Myślę, że to dla mnie udany debiut w Turnieju Czterech Skoczni. Miałem trochę problemów z tym, żeby zaadaptować się do tej skoczni, ale skoki konkursowe były już na fajnym poziomie. Czerpałem z nich radość - mówił uradowany Tomasiak.

On działa jak komputer. Po niedzielnych kwalifikacjach mówił nam, że potrzebuje dokładnie jednego skoku, by poczuć lepiej tę skocznię. Jak powiedział, tak zrobił.

- Kiedy skacze się już w drugi dzień na tej skoczni, to inaczej to wygląda. Zazwyczaj jest wtedy lepsze czucie skoczni - przyznał 18-latek.

Zapytany o to, czy rzeczywiście czuje radość z udanego początku TCS, czy jednak jest trochę niedosytu, odparł:

Zawsze można skakać lepiej, choć akurat w Oberstdorfie nie skakałem dobrze w treningach. Tym bardziej cieszę się z tego, że udało się poprawić te skoki konkursowe. To jest dobry prognostyk na kolejne konkursy.

Konkurs w Oberstdorfie padł łupem Słoweńca Domena Prevca. To była pierwsza wygrana zawodnika z tego kraju na skoczni Schattenberg w historii. Podium uzupełnili Austriak Daniel Tschofenig i Niemiec Felix Hoffmann. Początkowo na podium był też Słoweniec Timi Zajc, który jednak został zdyskwalifikowany.

W serii finałowej - poza Tomasiakiem - wystąpili jeszcze Kamil Stoch i Paweł Wąsek, zajmując odpowiednio 17. i 28. miejsce.

Z Oberstdorfu - Tomasz Kalemba, Interia Sport

Kacper Tomasiak EPA/ANNA SZILAGYI PAP

